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در جلسه آینده شورا؛

نرخ کرایه سرویس مدارس تعیین می‌شود

نرخ کرایه سرویس مدارس تعیین می‌شود
کد خبر : 1805991
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سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در صحن شورا به مناسبت هفته قوه قضائیه و تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی جدید در جلسه آتی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری چهارصد و هفدهمین جلسه شورا در روز -سه‌شنبه نهم تیرماه ۱۴۰۵- اظهار کرد: حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تعاملات فی‌مابین در این جلسه حضور خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: دو لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در ۶ حوزه ماموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در جلسه چهارصد و هفدهم بررسی خواهد شد.

نادعلی با اشاره به بررسی شصتمین صورت‌جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران در جلسه آینده شورا، یادآور شد: تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن نیز در دستور جلسه بعدی قرار دارد.

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