آمادهسازی بوستان چیتگر به عنوان زائرسرا در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
بوستان جنگلی چیتگر در منطقه ۲۲، با هدف اسکان موقت شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، به عنوان زائرسرا آمادهسازی میشود.
به گزارش ایلنا ، در جریان فعالیتهای قرارگاه هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تمهیدات ویژهای برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است.
با توجه به پیشبینی حضور گسترده شهروندان، بوستان جنگلی چیتگر به عنوان اصلیترین مرکز اسکان موقت انتخاب شده است. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، از ظرفیت آلاچیقهای موجود در بوستان و همچنین برپایی چادر و خیمههای مخصوص استفاده خواهد شد تا ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰۰ هزار نفر از شرکتکنندگان فراهم شود.
همچنین در راستای تامین رفاه زائران، ۲۵۰ چشمه سرویس بهداشتی در حال حاضر در این بوستان فعال است. علاوه بر این، در صورت نیاز، ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی سیار نیز در منطقه آمادهباش است تا ظرفیت خدماترسانی در اوج حضور جمعیت افزایش یابد.