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اختصاص بودجه برای تبدیل فضاهای زیرسطحی تهران به پناهگاه

اختصاص بودجه برای تبدیل فضاهای زیرسطحی تهران به پناهگاه
کد خبر : 1805369
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رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران از پیش‌بینی اعتبار برای اقدام شهرداری تهران جهت تجهیز فضاهای زیرسطحی برای استفاده به عنوان پناهگاه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، احمد صادقی  با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباراتی برای آمادگی جهت مدیریت شرایط بحرانی یا جنگی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: موضوع پارکینگ- پناهگاه‌ها در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: فضایی که به طور اختصاص به عنوان پناهگاه شناخته شود، در تهران وجود ندارد اما فضاهایی موجود است که قابلیت استفاده پناهگاهی را دارند.

صادقی با بیان اینکه فضاهای زیرسطحی بعضاً این قابلیت را دارند، یادآور شد: اینکه مردم آموزش ببینند که چه فضاهایی و با چه اقتضایی می‌توانند به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار بگیرند، موضوع مهمی است که رسانه‌ها باید به آن بپردازند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه یک مرجع فنی باید سازه‌ها را به لحاظ پناهگاهی تأیید کند، گفت: مرجعی همچون سازمان نظام مهندسی این ظرفیت را دارد که استحکام و شرایط سازه‌های زیرسطحی را برای حضور مردم در شرایط جنگی ارزیابی کند.

وی با اعلام اینکه شهرداری تهران باید برای فضاهای زیرسطحی از جمله برخی ایستگاه‌های مترو امکانات و زیرساخت‌هایی را ایجاد کند، گفت: از جمله این امکانات می‌توان به سرویس‌ بهداشتی، دسترسی‌ها، تهویه مناسب و شرایط اقامتی برای توقف طولانی‌تر اشاره کرد که برای انجام این اقدامات، اعتباراتی در بودجه امسال پیش‌بینی شده است.

به گزارش شهر، صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سوله‌های مدیریت بحران از مدتها قبل در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار دارد، تصریح کرد: این سوله‌ها در شرایط عادی به عنوان فضای ورزش بانوان مورد استفاده قرار می‌گرفت اما با توجه به شرایط اخیر، تعداد زیادی از سوله‌ها به سازمان مدیریت بحران بازگردانده شد تا برای مدیریت شرایط جنگی از آنها استفاده شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعدادی از این سوله‌ها که قابلیت استفاده داشت، به طور مجدد به بانوان اختصاص داده شده اما مابقی همچنان در اختیار سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و اورژانس قرار دارد.

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