به گزارش ایلنا، سید کمال‌الدین میرجعفریان در حاشیه جلسه پیگیری مصوبات سفر استاندار محترم و موضوعات مرتبط با شرکت عمران شهر پردیس که با حضور ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: به‌دلیل اهمیت مسائل مرتبط با رفاه و آسایش مردم، طی ماه‌های گذشته به‌صورت مستمر و گاهی ماهانه بیش از یک‌بار در شهرستان پردیس حضور یافته‌ایم و مسائل این شهرستان با همراهی فرماندار و دستگاه‌های مسئول، به‌صورت میدانی رصد و بررسی شده است.

وی افزود: در ادامه سفر اخیر استاندار تهران به شهرستان پردیس و فعالیت کمیته‌های موضوعی، مسائل این شهرستان، به‌ویژه کمبود زیرساخت‌ها و فضاهای روبنایی شهر جدید پردیس، در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: در این جلسه، تأمین زمین برای ایجاد فضاهای آموزشی، بهداشتی، درمانی و ورزشی بررسی و مقرر شد زمین‌های مورد نیاز، حداکثر ظرف یک ماه با هماهنگی فرماندار و پس از شناسایی، توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس تأمین و در اختیار آموزش‌وپرورش، حوزه بهداشت و درمان و اداره ورزش و جوانان قرار گیرد.

میرجعفریان ادامه داد: پروژه‌هایی که از سال‌های گذشته توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس آغاز شده‌اند، باید تکمیل شوند و سایر نیازهای آموزشی، بهداشتی و ورزشی نیز با مشارکت ۵۰ درصدی دستگاه اجرایی مربوطه و شرکت عمران شهر جدید پردیس اجرا و در اختیار مردم قرار گیرد تا کمبود زیرساخت‌ها در شهر پردیس و دیگر شهرهای این شهرستان به حداقل برسد.

وی درباره وضعیت آرامستان پردیس نیز اظهار کرد: طی یکی دو سال اخیر اقدامات اجرایی مناسبی از سوی شهرداری انجام شده و خود آرامستان تقریباً آماده بهره‌برداری است. در این جلسه بر تکمیل راه دسترسی آرامستان تأکید و مقرر شد شرکت عمران شهر جدید پردیس، نقشه اجرایی و برآورد پروژه را سریعاً تکمیل کند تا با مجوز صادرشده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی راه دسترسی آغاز و تکمیل شود.

معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در پردیس گفت: مقرر شد مشکلات اجرایی شش فضای آموزشی که عملیات احداث آن‌ها توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس آغاز شده اما با کندی مواجه بوده است، برطرف و این مدارس برای سال تحصیلی آینده تکمیل شوند.

وی افزود: پنج فضای آموزشی نیز توسط اداره کل نوسازی مدارس در حال اجراست و ۱۱ فضای آموزشی دیگر با مشارکت ۵۰ درصدی شرکت عمران شهر جدید پردیس و اداره کل نوسازی مدارس احداث خواهد شد.

میرجعفریان همچنین از پیگیری احداث چهار فضای مذهبی و مسجد در محدوده شهر پردیس خبر داد و گفت: عملیات اجرایی دو مسجد آغاز شده و مقرر شد روند اجرای دو مسجد دیگر نیز سرعت گیرد تا این چهار فضای مذهبی در سال آینده تکمیل شوند.

وی درباره رسیدگی به نواقص موجود در سطح شهر نیز بیان کرد: مقرر شد ظرف یک ماه، کمیته‌ای مشترک با حضور شهرداری و شرکت عمران شهر جدید پردیس تشکیل شود و پس از برداشت مشترک، احصای نواقص و تدوین برنامه اجرایی، اقدامات لازم با نظارت فرمانداری انجام شود. مجوزهای مورد نیاز نیز از سوی شرکت عمران شهرهای جدید صادر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات استان برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن تسلیت شهادت ایشان گفت: برنامه‌ای بزرگ در سطح بین‌المللی در استان تهران تدارک دیده شده و علاوه بر شهر تهران، شهرستان‌های استان نیز برای استقبال و میزبانی از زائران آماده می‌شوند.

میرجعفریان افزود: هماهنگی‌های لازم برای راه‌اندازی موکب‌ها، زائرسراها و تأمین حمل‌ونقل مورد نیاز، با استفاده از ظرفیت استان تهران و سایر استان‌ها انجام شده و زیرساخت‌های لازم به‌تدریج در حال آماده‌سازی است تا استان تهران میزبان شایسته‌ای برای شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع باشد.

به گزارش استانداری تهران؛ وی در پایان گفت: برآوردهای ارائه‌شده، حضور بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در این مراسم را پیش‌بینی کرده است و تلاش می‌شود این مراسم با حضور حداکثری مردم و به بهترین شکل برگزار شود.