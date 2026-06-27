وی افزود: طرح‌های ترافیکی مربوط به مراسم وداع و تشییع در ۳ شهر تهران، مشهد مقدس و قم به‌صورت کامل تدوین و نهایی شده است و به محض نهایی شدن زمان‌بندی و مسیرهای برگزاری مراسم، این طرح‌ها عملیاتی خواهند شد.

جانشین پلیس راهور فراجا با تأکید بر گستردگی این مأموریت گفت: عملیات ترافیکی پیش‌رو، بزرگ‌ترین عملیات مدیریت ترافیک در تاریخ معاصر پلیس راهور محسوب می‌شود؛ مأموریتی که تاکنون با چنین حجم، گستره و میزان حضور جمعیت تجربه نشده است.

سردار مؤمنی با بیان اینکه برای مدیریت این حجم از تردد، محدودیت‌های ویژه‌ای در معابر درون‌شهری و برون‌شهری پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در صورت افزایش حجم ورود زائران به تهران، علاوه بر اعمال محدودیت در ورودی‌های پایتخت، در صورت ضرورت محدودیت‌های موقتی در برخی شهرهای قبل از تهران نیز اجرا خواهد شد تا از ایجاد گره‌های سنگین ترافیکی جلوگیری شود و امکان مدیریت بار ترافیکی فراهم باشد.

وی درباره نحوه اجرای محدودیت‌ها توضیح داد: تاکتیک پلیس در این عملیات «محدودیت از درون به بیرون» است؛ به این معنا که ابتدا خودروها تا نزدیک‌ترین نقاط ممکن به محل برگزاری مراسم هدایت می‌شوند و پس از تکمیل ظرفیت، محدودیت‌ها به‌صورت مرحله‌ای در حلقه‌های بعدی اعمال خواهد شد.

جانشین پلیس راهور فراجا افزود: برای شهر تهران چهار حلقه ترافیکی طراحی شده است. در حلقه نخست هیچ‌گونه تردد خودرویی مجاز نخواهد بود و در حلقه‌های دوم، سوم و چهارم نیز تردد وسایل نقلیه متناسب با شرایط و ظرفیت معابر مدیریت خواهد شد.

سردار مؤمنی با اشاره به پیش‌بینی ۱۴ محور ورودی برای ورود زائران به تهران گفت: در تمامی این محورها پارکینگ‌های مناسبی در نظر گرفته شده که حتی‌الامکان در مجاورت ایستگاه‌های مترو قرار دارند و در نقاطی که فاصله بیشتری وجود دارد، ناوگان حمل‌ونقل عمومی وظیفه انتقال زائران از پارکینگ‌ها تا محل برگزاری مراسم را بر عهده خواهد داشت.

وی از دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل عمومی خواست با به‌کارگیری حداکثری ظرفیت ناوگان، زمینه جابه‌جایی روان زائران را فراهم کنند تا در این بخش هیچ‌گونه مشکلی ایجاد نشود.

جانشین پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه موفقیت این عملیات بدون همکاری مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: از هموطنان درخواست می‌کنیم ضمن رعایت محدودیت‌های ترافیکی، همکاری لازم را با مأموران پلیس داشته باشند تا این مراسم با نظم، ایمنی و آرامش برگزار شود.

سردار مؤمنی با اشاره به دغدغه ویژه «امام شهید» نسبت به کاهش تصادفات و حفظ جان مردم اظهار کرد: مهم‌ترین انتظار پلیس از زائران، رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در طول سفر است. به‌ویژه در مسیرهای طولانی مانند محور منتهی به مشهد مقدس که به دلیل شرایط کویری، احتمال بروز خستگی و خواب‌آلودگی افزایش می‌یابد، رانندگان باید پس از استراحت کافی سفر خود را آغاز کنند.

وی از رانندگان خواست پیش از حرکت، وضعیت فنی خودرو به‌ویژه لاستیک‌ها، سیستم ترمز، سامانه خنک‌کننده و سایر بخش‌های ایمنی را کنترل کنند و با توجه به گرمای هوا، پیش از ورود به شهرهای تهران، قم و مشهد، باک سوخت خود را تکمیل کنند تا در طول سفر با مشکل مواجه نشوند.

جانشین پلیس راهور فراجا در پایان یکی دیگر از توصیه‌های مهم پلیس را ثبت محل پارک خودروها عنوان کرد و گفت: زائران پس از پارک خودرو، حتماً آدرس دقیق یا موقعیت مکانی پارکینگ را در تلفن همراه خود ثبت کنند؛ زیرا یکی از چالش‌های احتمالی پس از پایان مراسم، یافتن خودروها در میان پارکینگ‌های متعدد خواهد بود.