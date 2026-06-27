ثبتنام زائران و میزبانان مراسم تشییع رهبر انقلاب در پیام رسانهای داخلی
دبیر ستاد اسکان شهرداری تهران گفت: همزمان با آغاز برنامهریزی برای برگزاری آیین باشکوه وداع و تشییع قائد امت، امام و رهبر شهید انقلاب، امکان ثبتنام از طریق بات اختصاصی "باید برخاست" در پیام رسان های داخلی "بله"، "ایتا" و "سروش پلاس" فراهم شده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق، حجت الاسلام و المسلمین کاظمی با اعلام این خبر گفت: زائران گرامی برای شرکت در این مراسم می توانند از طریق این بات ثبت نام کنند و همچنین برای افرادی که می خواهند از زائران محترم میزبانی کنند نیز این امکان را فراهم شده است تا این عزیزان نیز آمادگی خود را اعلام کنند.
کاظمی ادامه داد: این سامانه با هدف برنامهریزی بهتر، ساماندهی حضور زائران و هماهنگی اسکان و خدماترسانی توسط ستاد اسکان شهرداری تهران راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان ساخت: میزبانان محترم می توانند متناسب با امکاناتی که در اختیار دارند، خدماتی مانند: فضای استراحت، پارکینگ، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی یا سایر امکانات رفاهی مورد نیاز زائران اعلام کنند.
برای ثبت آمادگی و تکمیل اطلاعات، از طریق یکی از پیامرسانهای زیر وارد سامانه شوید:
بله داخل پیامرسان:@bayad_barkhast_bot
سروشپلاس داخل پیامرسان:@bayad_barkhast_bot
ایتا داخل پیامرسان:@bayad_barkhast_app