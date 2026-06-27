به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق، حجت الاسلام و المسلمین کاظمی با اعلام این خبر گفت: زائران گرامی برای شرکت در این مراسم می توانند از طریق این بات ثبت نام کنند و همچنین برای افرادی که می خواهند از زائران محترم میزبانی کنند نیز این امکان را فراهم شده است تا این عزیزان نیز آمادگی خود را اعلام کنند.

کاظمی ادامه داد: این سامانه با هدف برنامه‌ریزی بهتر، ساماندهی حضور زائران و هماهنگی اسکان و خدمات‌رسانی توسط ستاد اسکان شهرداری تهران راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان ساخت: میزبانان محترم می توانند متناسب با امکاناتی که در اختیار دارند، خدماتی مانند: فضای استراحت، پارکینگ، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی یا سایر امکانات رفاهی مورد نیاز زائران اعلام کنند.

برای ثبت آمادگی و تکمیل اطلاعات، از طریق یکی از پیام‌رسان‌های زیر وارد سامانه شوید:

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