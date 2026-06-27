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جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال از ساعت ۱۶ یکطرفه می‌شود

جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال از ساعت ۱۶ یکطرفه می‌شود
کد خبر : 1805104
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال از ساعت ۱۶ امروز خبر داد و گفت: به‌دلیل موج بازگشت مسافران و ترافیک سنگین، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال این ۲ محور از ساعت ۱۶ ممنوع می شود.

به گزارش ایلنا از راهور، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: بر این اساس، محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت یک‌طرفه و در مسیر (شمال به جنوب) تحت مدیریت ترافیکی قرار خواهند گرفت و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مجلار و همچنین محدوده ولی‌آباد سنگین است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی از ترافیک سنگین در آزادراه رشت–قزوین، در محدوده‌های سراوان و شهر رودبار خبر داد و افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک با ترافیک پرحجم و سنگین مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و همچنین آزادراه قزوین–رشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه تمامی محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، تصریح کرد: تنها در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و محدودیت‌های ترافیکی را از طریق پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال کنند.

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