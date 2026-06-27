جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مجلار و همچنین محدوده ولی‌آباد سنگین است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی از ترافیک سنگین در آزادراه رشت–قزوین، در محدوده‌های سراوان و شهر رودبار خبر داد و افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک با ترافیک پرحجم و سنگین مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و همچنین آزادراه قزوین–رشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه تمامی محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، تصریح کرد: تنها در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و محدودیت‌های ترافیکی را از طریق پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال کنند.