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مکمل ورزشی با نشان تجاری «ON» مجوز ندارد

مکمل ورزشی با نشان تجاری «ON» مجوز ندارد
کد خبر : 1805098
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سازمان غذا و دارو اعلام کرد: مکمل ورزشی با نشان تجاری«ON» فاقد هرگونه مجوز از این سازمان است و از مردم خواست از خرید فرآورده‌های سلامت‌محور از مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: محصول مکمل ورزشی با نشان تجاری ON (Optimum Nutrition Whey Protein) فاقد هرگونه مجوز از اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو است.

این موضوع در پی بررسی شکایت ثبت‌شده درباره تقلبی بودن این محصول اعلام شده و مراتب برای بررسی و پیگیری به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است.

با توجه به اینکه این فرآورده از مسیرهای غیرمجاز تهیه و عرضه شده است، اعلام نظر درباره کیفیت آن فاقد وجاهت بوده و ملاک، نداشتن مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو توصیه کرد شهروندان برای حفظ سلامت خود، مکمل‌های ورزشی را تنها از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کرده و برای اطمینان از اصالت فرآورده‌ها، کد رهگیری آن‌ها را از سامانه تی‌تک استعلام کنند.

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