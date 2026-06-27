به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در خصوص شرایط ثبت نام پایه اولی‌ها گفت: مبنا برای ثبت نام همه دانش آموزان است، پیش‌بینی می‌شود تا تاریخ ۱۰ تیرماه ثبت‌نام کلاس اولی‌ها انجام شود ولی این اطمینان را به خانواده می‌دهیم که اگر به هر دلیلی موفق نشدند در این بازه زمانی ثبت نام کنند، می‌توانند در تاریخ دیگری که اعلام می‌شود ثبت نام را انجام دهند.

وی با بیان اینکه ثبت نام به موقع در برنامه‌ریزی‌ها و ساماندهی‌های کلاس درس به ما کمک می‌کند، در خصوص روند ثبت نام افزود: همه همکاران تلاش خود را کردند تا شاهد یک سامانه یکپارچه باشیم که کمک بزرگی به خانواده‌ها می‌کند. این سامانه به سامانه پشتیبانی از طرف ثبت احوال وصل است و به محض وارد کردن کد ملی والدین، مشخصات فرزندان ثبت می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ثبت نام میان پایه‌ها توسط مدیران انجام می‌شود مگر اینکه والدین قصد جابجایی مدرسه دانش آموز را داشته باشند ادامه داد: پیش بینی شده مدارس برای ثبت نام میان پایه با دانش آموزان ارتباط بگیرند، اما برای ثبت‌نام کلاس اولی‌ها وارد سامانه شده و ثبت اطلاعات اولیه انجام و در صورت ویرایش این کار اتفاق بیفتد.

حکیم زاده با بیان اینکه سامانه امسال این امکان را می‌دهد که روزانه آمار ثبت‌نام‌ها را رصد کنیم گفت: تا این لحظه روند ثبت نام کلاس اولی‌ها با سهولت انجام شده. یک میلیون و ۱۵۴ هزار نفر موالید شش سال تمام داریم که وارد کلاس اول می شوند که تا کنون ۸۲۰ هزار پیش ثبت نام انجام شده است.

وی با بیان اینکه سامانه طوری طراحی شده که در پیش ثبت نام نیازی به کار خاصی نیست، تنها اطلاعات وارد شده تطبیق داده می‌شود تا اگر مشکلی وجود دارد ویرایش انجام شود افزود: مرحله بعدی ثبت نام قطعی است که دانش آموز به مدرسه مراجعه و مدیر مدرسه اصل مدارک را رویت می‌کند. ثبت نام قطعی وقتی است که والدین وارد سامانه شده و مدرسه را انتخاب کنند. مدرسه باید در محدوده ثبت نام دانش آموز باشد و سنجش اولیه نیز انجام شده باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سنجش اولیه از مهر سال گذشته آغاز و تا پایان خرداد ماه انجام شده ادامه داد: اکثریت دانش آموزان سنجش سلامت را انجام داده‌اند اما مقرر شده اگر کسی جامانده، فرصتی مهیا شود تا سنجش انجام شود. پایگاه‌های سنجش در حال فعالیت هستند.

حکیم زاده با بیان اینکه در مرحله اول ثبت نام اولیه و همچنین در مرحله بعدی پیامک برای والدین درباره مراحل ثبت‌نام ارسال می‌شود گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان تیرماه تمام ثبت‌نامها را قطعی کنیم تا بتوانیم کلاس بندی انجام و ابلاغ معلمان و امور تحصیلی را ساماندهی کنیم.

حکیم زاده با بیان اینکه ممکن است مدرسه انتخابی در محدوده سکونت دانش‌آموز نباشد بنابراین باید به مدرسه محل سکونت یا محل کار والدین بروند گفت: مرکز ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، شکایات را دریافت و تیم‌های بازرسی میدانی وجود دارند. همچنین والدین می‌توانند از طریق پرتال ثبت شکایات، شکایت را ثبت کنند و همکاران پیگیری لازم را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه با دو دسته از والدین مواجه هستیم افزود: والدینی که عجله ثبت‌نام دارند و دیگری والدینی که تشخیص می‌دهند فرزندشان یکسال دیرتر به مدرسه برود. سن رسمی آموزش شش سال تمام است، سنجش سلامت کمک می‌کند مجموعه آمادگی‌ها ارزیابی شود تا اگر کودک آمادگی حضور در مدرسه را ندارد به والدین اطلاع‌رسانی شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: والدین اجازه دهند این کار به صورت تخصصی توسط همکاران آموزش و پرورش انجام شود چون تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد فرزندانی که با شش سال تمام وارد مدرسه می‌شوند می‌توانند موفقیت لازم را داشته باشند.

حکیم زاده با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، حداکثر تراکم دوره ابتدایی ۲۶ دانش آموز است اما در قانون برنامه هفتم این عدد ۳۵ دانش آموز است گفت: سال گذشته ۱۹ هزار کلاس بالای ۳۵ دانش‌آموز را کاهش دادیم. در سال تحصیلی جدید در دستورالعمل ساماندهی که به مناطق ارسال شده یکی از ملاک‌های توزیع نیرو این است که تراکم باید رعایت شود اگر فضای آموزشی وجود نداشته باشد باید به صورت اختصاصی اجازه گرفته شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم با جذب به موقع معلمان به تراکم استاندارد برسیم افزود: برای کلاس اول که مهمترین پایه است، خواسته شده تمهیداتی اندیشیده و توصیه‌هایی شود که از همکاران و نیروهای آموزش دیده و فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان استفاده شود که دوره‌های رشته‌های تعلیم و تربیت را گذرانده‌اند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش بر سهولت ثبت‌نام تاکید کرده‌اند ادامه داد: لباس فرم ساده باشد و نیاز نباشد هرسال تهیه کنند، کمک به مدرسه داوطلبانه باشد و موقع ثبت‌نام هزینه دریافت نشود. اگر لازم به مشارکت خانواده است، موقع تشکیل انجمن اولیا و مربیان با مشورت آن‌ها، کمک‌ها انجام شود و اعتراضات در این زمینه به صورت جدی پیگیری می‌شود.

حکیم زاده در خصوص برگزاری کلاسهای جبرانی تابستانی ضعف بدلیل آموزش‌های مجازی گفت: با توجه به شرایط پیش آمده، آموزش مجازی اجبار بود و مجبور به این کار شدیم. برای جبران آن برنامه حامی را داریم، سال گذشته اجرا و نتایج خوبی داشت، دانش‌آموزان تحت آموزش‌های جبرانی با رویکرد مثبت قرار گرفتند. پایگاه‌های تابستانی را برای دانش آموزانی که در ارزیابی نهایی نیازمند تلاش بودند، برگزار شد. در سال تحصیلی جاری با توجه به کاهش نرخ ترک تحصیل و تکرار پایه، این طرح از آبان ماه آغاز و در دی ماه بعد از ارزیابی در تمام مدارس اجرا شد اما جنگ رمضان باعث شد این برنامه با دشواری بیشتری در فضای مجازی دنبال شود.

وی افزود: برنامه اصلی در معاونت ابتدایی برای تابستان امسال پایگاه‌های حامی است. اگر خانواده نگران مهارت‌های سواد پایه فرزندشان هستند که باید تقویت شود، در پایگاه‌ها شرکت کنند که از ۱۵ تیرماه شروع و تا آخر مرداد انجام می‌شود اما در برخی استان‌ها آغاز شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اجباری برای حضور نیست اما الزام است چون فرصت خوب یادگیری است ادامه داد: مدارس ملزم هستند دانش آموزان را شناسایی، به خانواده‌ها اطلاع و پایگاه‌ها را تشکیل دهند.

حکیم زاده با بیان اینکه موضوع عدالت و نصیب برابر آموزشی یکی از دغدغه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است که رهبر شهید همواره به آن اشاره کردند تا نه تنها دسترسی به آموزش و ثبت نام بلکه شرایط یادگیری برابر برای همه اقصی نقاط کشور یکسان باشد گفت: رییس جمهور نیز بر این موضوع تاکید داشتند که به دو محور محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی و اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط های یادگیری اشاره دارد. از سال گذشته در دوره ابتدایی برنامه توانا اجرا شد که همه مدیران و معلمان یک دوره آموزش را طی کردند که با شیوه‌های جدید تدریس آشنا شدند و امسال هم ادامه دارد.