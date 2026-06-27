حضور ۱۵ هزار نیروی هلالاحمر در مراسم تشییع رهبر شهید
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر از استقرار یکهزار و ۲۵۰ پایگاه و پست امدادی، ۱۵ هزار نیروی متخصص، ۲۰ هزار نیروی داوطلب و بیش از هزار دستگاه خودروی عملیاتی برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر در جلسات متعددی که با دستگاههای امدادی برگزار شد، برنامهریزیهای لازم برای پوشش مراسم انجام شده و در مجموع یکهزار و ۲۵۰ پایگاه و پست امداد ثابت، سیار و پشتیبانی عملیات در سه استان محل برگزاری مراسم و همچنین استانهای واقع در مسیر، پیشبینی شده است.
وی افزود: برای این مأموریت بیش از ۱۵ هزار نیروی انسانی متخصص سازمان امداد و نجات و ۲۰ هزار نیروی داوطلب خدماتی در طول مسیرها حضور خواهند داشت و خدمات امدادی را به شرکتکنندگان ارائه میکنند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر ادامه داد: بیش از هزار دستگاه خودروی عملیاتی شامل آمبولانس، خودروی نجات، اتوبوسآمبولانس، خودروهای عملیاتی سبک و سنگین و موتورسیکلت برای پشتیبانی از مراسم تشییع بهکار گرفته میشود و پنج فروند بالگرد نیز در این عملیات مشارکت خواهند داشت.
محمودی با اشاره به طراحی مستقل برنامههای امدادی برای تهران، قم و مشهد تصریح کرد: با توجه به شرایط هر یک از این استانها، برای هر استان کارگروه و برنامه عملیاتی جداگانه تدوین شده و همه این برنامهها هماکنون آماده اجراست.
وی افزود: در مسیرهای اصلی، پایگاههای امدادی به گونهای جانمایی شدهاند که در هر ۳۰ کیلومتر یک پایگاه ثابت مستقر باشد و در شعاع ۵۰ کیلومتری شهرهای بزرگ فاصله پایگاهها به کمتر از پنج کیلومتر کاهش پیدا میکند. همچنین در مسیرهای تشییع، هر ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر یک پایگاه ثابت یا سیار و تیم عملیاتی پیشبینی شده است.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به تراکم جمعیت در مراسم تشییع افزود: با توجه به حجم بالای جمعیت، احتمال استفاده از آمبولانس و حتی موتورسیکلت در میان جمعیت بسیار کم است؛ بنابراین تیمهای ثابت و متحرک امدادی در میان جمعیت مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز، خدمات امدادی را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه کنند.
محمودی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اربعین ۱۴۰۵ گفت: با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا، برنامههای ویژهای برای ارائه خدمات به زائران پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در مجموع بیش از پنج هزار دستگاه خودرو و تجهیزات امدادی برای پوشش مسیرهای اربعین آماده شده است. از آنجا که مسیرهای تردد زائران از مرزهای جنوب شرق کشور آغاز شده و تا مرزهای شمال غرب و غرب ادامه دارد، تمامی این محورها تحت پوشش کامل عملیات امداد و نجات قرار خواهند گرفت و برای جانمایی پایگاهها در این مسیرها برنامهریزی دقیقی انجام شده است.
به گزارش صدا و سیما، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گفت: در طول ۲۴ روز اجرای طرح اربعین، بیش از ۴۷ هزار نیروی امدادی در سراسر کشور، پایانههای مرزی و مسیرهای منتهی به مرزها آماده ارائه خدمات خواهند بود.
محمودی با اشاره به تجربه سال گذشته افزود: پایگاههای امداد و نجات علاوه بر ارائه خدمات امدادی، بهعنوان ایستگاههای توقف و استراحت زائران نیز فعالیت خواهند کرد و اقدامات آگاهسازی نیز در دستور کار قرار دارد تا با اجرای این تدابیر، همانند سال گذشته شاهد کاهش هرچه بیشتر تلفات و حوادث در ایام اربعین باشیم.