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ضرورت تسریع در صدور کارت هوشمند ملی

ضرورت تسریع در صدور کارت هوشمند ملی
کد خبر : 1805013
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رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: سازمان خود را در قبال مردم متعهد می‌داند و تمامی ظرفیت‌ها باید برای تسریع در فرآیند تولید و صدور کارت‌ها به کار گرفته شود.

به گزارش ایلنا از سازمان ثبت احوال کشور، محمد جمالو در نشست با مدیران شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و شرکت های تامین کننده بدنه کارت هوشمند ملی، با اشاره به تاکید وزیر محترم کشور و پیگیری موضوع کارت هوشمند ملی، گفت: فرآیند چاپ و تراشه گذاری کارت‌های هوشمند ملی باید با حداکثر ظرفیت و به ‌صورت مستمر صورت گیرد تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت در کنار سرعت ارائه خدمات، افزود: نظارت کیفی بر فرآیند تولید کارت هوشمند ملی باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود تا ضمن تسریع در صدور کارت‌ها، کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان نیز ارتقا یابد و تعهدات سازمان در قبال مردم هرچه سریع‌تر محقق شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به برنامه‌های تحول دیجیتال سازمان، از تداوم اجرای پروژه «کیف هویت من» خبر داد و تصریح کرد: توسعه خدمات هوشمند در کنار حفظ پایداری خدمات هویتی دنبال می‌شود و بر همین اساس، تا زمان تکمیل و فراگیر شدن زیرساخت‌های جدید، فرآیند صدور شناسنامه فیزیکی نیز ادامه خواهد داشت تا مردم در دسترسی به اسناد هویتی خود با هیچ‌گونه دغدغه و وقفه‌ای مواجه نشوند.

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