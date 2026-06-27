به گزارش ایلنا، سید ابوالفضل موسوی رئیس پلیس راهور فاتب گفت: چهار کارگروه شامل کارگروه عملیات ترافیک، کارگروه اطلاع‌رسانی، کارگروه بسته‌های کنترل مراسم و بخش‌های پشتیبان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت این مراسم بر سه اصل محدودسازی تردد، مدیریت هوشمند و فرماندهی متمرکز استوار است، افزود: محور اصلی مراسم در شهر تهران از شرق تا غرب تحت پوشش قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور فاتب ادامه داد: در مجموع ۱۴ ورودی به شهر تهران و همچنین ۱۴ ورودی در اطراف تهران برای مدیریت تردد پیش‌بینی شده و بر اساس طرح مصوب، رینگ دوم برای پارک خودرو‌ها اختصاص یافته است.

به گزارش صدا و سیما، موسوی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران و شرکت‌کنندگان تصریح کرد: در صورت اشباع رینگ دوم، از رینگ سوم و ۱۴ ورودی نیز استفاده خواهد شد. به گفته وی، حدود ۷۰۹ هزار ظرفیت برای پارک خودرو، استراحت و پذیرایی زائران در نظر گرفته شده است.

وی بر لزوم فعال‌بودن موکب‌ها و ایستگاه‌های خدماتی در روز بعد از تشییع تأکید کرد و گفت: این مراکز باید به‌گونه‌ای عمل کنند که زائران و افرادی که از مسیر‌های طولانی بازمی‌گردند، بتوانند استراحت کوتاهی داشته باشند و سپس به مقصد خود حرکت کنند تا احتمال بروز حوادث و تصادفات به حداقل برسد.

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