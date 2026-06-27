پیشبینی حضور ۳۵ میلیون نفری در مراسمهای تشییع رهبر شهید در سه شهر
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: تمامی ظرفیتهای پلیس برای مدیریت ترافیک، اعمال محدودیتهای تردد و تأمین امنیت مراسم تشییع رهبر شهید ایران به کار گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا در هشتاد و ششمین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرحهای ویژه ترافیکی با موضوع هماهنگی اقدامات مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و طرح ترافیکی اربعین ۱۴۰۵، اظهار داشت: مراسم وداع با پیکر مطهر روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود و آیین تشییع نیز روز ۱۵ تیرماه در تهران انجام خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، روز ۱۶ تیرماه مراسم تشییع در شهر قم برگزار میشود، روز ۱۷ تیرماه پیکر مطهر در کشور عراق تشییع خواهد شد و روز ۱۸ تیرماه نیز مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس برگزار میشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به پیشبینی وضعیت آب و هوایی در مسیرهای برگزاری مراسم تصریح کرد: این اطلاعات برای برنامهریزی بهتر و مدیریت حضور گسترده زائران و عزاداران در اختیار دستگاههای مسئول قرار گرفته است.
وی با اشاره به برآوردهای انجام شده درباره میزان مشارکت مردم در این مراسم گفت: گزارشها نشان میدهد بین ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت کشور در این مراسم حضور خواهند داشت. همچنین شهردار تهران حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را در پایتخت پیشبینی کرده و استاندار خراسان رضوی نیز از آمادگی برای حضور جمعیتی بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر در مراسم مشهد خبر داده است.
سردار کرمی اسد افزود: علاوه بر هموطنان، زائران و هیأتهایی از کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، هند، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردهاند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره برآوردهای عملیاتی پلیس گفت: برای شهر تهران حضور حداقل ۶ میلیون و حداکثر ۱۷ میلیون نفر پیشبینی شده است. همچنین در شهر مقدس مشهد حضور بین سه و نیم تا هشت میلیون نفر و در شهر قم حضور بین سه تا پنج میلیون نفر برآورد شده است.
وی ادامه داد: بر اساس سناریوهای طراحی شده، در پایینترین سطح برآورد، حضور حدود ۱۸ میلیون نفر و در بالاترین سطح، حضور تا ۳۵ میلیون نفر در مجموع مراسمهای پیشبینی شده وجود دارد.
سردار کرمیاسد با اشاره به اقدامات پلیس برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تصریح کرد: جلسات متعددی با رؤسای پلیس راه و راهور استانهای درگیر که مجریان اصلی مدیریت ترافیک هستند برگزار شده و محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی متناسب با هر مراسم اعمال و از طریق رسانهها به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی افزود: حداکثر ظرفیت نیروی انسانی پلیس با صدور ابلاغ آمادهباش، عمدتاً به صورت داوطلبانه و انتخابی، برای مدیریت ترافیک، هدایت زائران و برقراری نظم در مسیرهای برگزاری مراسم به کار گرفته خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا بر ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود کشور، تمامی سناریوهای احتمالی از جمله تهدیدهای امنیتی، اقدامات خرابکارانه، حملات مسلحانه، احتمال سوءاستفاده از تجمعات و سایر مخاطرات احتمالی در برنامهریزیهای پلیس پیشبینی شده است.
به گزارش صدا و سیما، سردار کرمیاسد ادامه داد: همه دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل، آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط مختلف و تأمین امنیت و نظم این مراسم دارند.