۱۰۸۱ نفر در حوادث ترافیکی نوروز جان باختند

در این مدت استان های فارس با ۱۰۵ نفر، سیستان و بلوچستان با ۸۸ نفر و خراسان رضوی با ۸۵ نمر به ترتیب بیشترین و استان های ایلام با ۱۰ نفر، چهارمحال و بختیاری با ۱۲ نفر و قم، زنجان و البرز هر کدام با ۱۴ فوتی کمترین آمار تلفات تصادفات را داشته اند.

در نوروز سال ۱۴۰۵، ۲۱۸ نفر در تصادفات درون شهری، ۸۱۰ نفر در حوادث رانندگی برون شهری و ۵۱ نفر در مسیرهای روستایی جان باخته اند. محل فوت باقی قربانیان حوادث رانندگی، سایر مسیرها تعیین شده است.

بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشترین آمار متوفیات حوادث ترافیکی نوروز ۱۴۰۵ به ترتیب در روزهای ۱۳ فروردین با ۸۹ نفر و ۲۷ اسفند با ۶۶ نفر ثبت شده، همچنین دهم فروردین ماه با ۳۷ فوتی کمترین آمار تلفات تصادفات را داشته است.

همچنین، مقایسه آمارهای سازمان پزشکی کشور از حوادث رانندگی نوروز ۵ سال اخیر نشان می دهد که تعداد تلفات حوادث رانندگی در نوروز سال جاری کمتر از سایر سال ها بوده است.

بر اساس این گزارش آمارهای فوتی های ناشی از تصادفات در ایام نوروز سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب هزار و ۱۴۶ نفر، هزار و ۲۱۷ نفر، هزار و ۸۹ نفر و هزار و ۱۷۹ نفر ثبت شده است.