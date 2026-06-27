بدون پنهانکاری و به صورت صریح بگویم: آمریکا بزرگ ترین جنایت را علیه مسلمانان جهان و جبهه مقاومت انجام داد. کشتن امام جامعه اسلامی، وقیح ترین و بی شرم ترین جنایت تاریخ عصر ماست.

آمریکا همان کاری را انجام داد که یزید در سال ۶۱ هجری و در کربلا انجام داد و امام حسین (ع) را به شهادت رساند.

به یقین، تو نیز باید در انتظار همان واقعه ای بمانی که یزید و یزیدیان گرفتار آن شدند و نسل بنی امیه نابود شد.

تو در برابر دین ملت ایران و امت اسلامی ایستادی و ما دنیای استکبار جهانی را به آتش خواهیم کشید. دیگر روی خوش نخواهی دید. خواب را از چشم هایت می رباییم. در هیچ کجا امنیت نداری.

ملت ایران تصمیم گرفته سر تو و سر همه قاتلان امامش را به بالای دار بفرستد. مرگتان حتمی است. شمارش معکوس نابودی سران کفر جهانی آغاز شده است.

آمریکا و اسرائیل را از روی نقشه جهان محو خواهیم کرد. ما درسی به تو و قلدران همراهت می دهیم که عبرت همه طاغوت ها و ضحاکان زمان باشی.

آمریکا چاره ای جز فرار از منطقه ندارد. گورت را گم کن. کشورهای منطقه امیدی به تو ندارند. تو در باتلاق فرو رفته ای و جهان صدای شکستن استخوان های بلوک غرب را می شنود.

کار ابلهانه و احمقانه تو در به شهادت رساندن امام سید علی خامنه ای، بدجوری گرفتارت کرده است. دیگر دنیا به تو و نتانیاهوی جنایتکار رحم‌ نخواهد کرد. تکه بزرگ جسم بی ارزش تو و نتانیاهو، گوش نحستان است.

تصور نشود که می توانی در میز مذاکره بر ایران غالب بشوی. ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گوش به فرمان ولایت و آماده گرفتن انتقام از تو و قاتلان همراه تویند.

امروز روز تسویه حساب با آمریکا و مزدوران آمریکایی است. خدا از شما انتقام می گیرد.‌ ماجرای طبس و دشت مهیار برای تو و امثال تو تکرار خواهد شد. طوفان شن و سوراخ روباه منتظر تمام امکانات، تجهیزات و نظامیان آمریکایند.

ما فقط منتظر یک اشاره امام جوانمان سید مجتبی حسینی خامنه ای هستیم. اشاره آن امام همام، کارتان را تمام‌ می کند.به آینده خود فکر کن که مجبوری تن به ذلت و رسوایی بدهی و در انتظار جوخه اعدام بنشینی. چاره ای جز تن دادن به مرگ و شکست نداری.

امروز صراحتا اعلام می کنیم که قلدرتر از تو نیز توانایی شکست جمهوری اسلامی ایران را ندارد. تو نیز به درک واصل می شوی و خوراک مار و مور می گردی، اما ایران اسلامی، قدرتمندتر می ماند.



علی شیرازی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا

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