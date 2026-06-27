تمدید همکاری تعدادی از اعضاء هیئت علمی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در نشست شورای این دانشگاه با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجموعه مدیریتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه گفت: در دوره اخیر، با وجود شرایط دشوار، تلاش شد ارتباط میان دانشکده‌ها و مدیریت دانشگاه به‌صورت مؤثر و نیز ارتباط با دانشجویان حفظ شود و امور آموزشی و اجرایی بدون وقفه ادامه یابد.وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بازگشایی آموزش حضوری افزود: پس از پایان شرایط بحرانی، تلاش شد کلاس‌های حضوری، به‌ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، با هماهنگی مراجع ذی‌ربط برگزار شود. این تصمیم با وجود برخی محدودیت‌ها و تبعات مالی، در راستای حفظ کیفیت آموزشی اتخاذ شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین به موضوع بازنشستگی و تمدید همکاری اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: با تصویب هیئت امنای دانشگاه مقرر شد طبق یک رویه جدید، بازنشستگی دانشیاران، استادان در شرف بازنشستگی که واجد شرایط هستند یکسال به تعویق افتاد.

وی افزود: این تمدیدها به‌صورت سالانه انجام می‌شود و ادامه همکاری منوط به ارزیابی عملکرد افراد در پایان هر سال خواهد بود.سروش در پایان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت تابستان برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گفت: برنامه‌ریزی دانشگاه به گونه‌ای است که از ظرفیت تابستان برای تقویت آموزش و استفاده بهتر از فناوری در فرایندهای آموزشی بهره گرفته شود.

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