انفجار کپسول گاز در بلوار پروین تهران

با گزارش این انفجار بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل حادثه در بلوار پروین اعزام شدند و متاسفانه در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی انتقال یافتند.