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انفجار کپسول گاز در بلوار پروین تهران

انفجار کپسول گاز در بلوار پروین تهران
کد خبر : 1804923
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انفجار کپسول گاز در بلوار پروین تهران ۶ مصدوم بر جای گذاشت و مصدومان پس از اقدامات اولیه اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته انفجار کپسول گاز به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

با گزارش این انفجار بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل حادثه در بلوار پروین اعزام شدند و متاسفانه در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی انتقال یافتند.

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