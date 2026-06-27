انفجار کپسول گاز در بلوار پروین تهران
انفجار کپسول گاز در بلوار پروین تهران ۶ مصدوم بر جای گذاشت و مصدومان پس از اقدامات اولیه اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته انفجار کپسول گاز به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.
با گزارش این انفجار بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل حادثه در بلوار پروین اعزام شدند و متاسفانه در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی انتقال یافتند.