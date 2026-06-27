شیوهنامه بهرهگیری از نمادهای مرتبط با حیاتوحش ابلاغ شد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین و ابلاغ شیوهنامه بهرهگیری از نمادها و مؤلفههای مرتبط با حیاتوحش خبر داد و این اقدام را گامی مهم در ساماندهی استفاده از ظرفیتهای تنوع زیستی، حمایت از گونههای جانوری و توسعه مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از طبیعت دانست.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی با اشاره به اختیارات و تکالیف قانونی این سازمان در آییننامه مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسبوکارهای محیطزیستی مصوب هیأت وزیران، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است نسبت به ساماندهی و مدیریت بهرهبرداری از ظرفیتها، نمادها و مؤلفههای مرتبط با حیاتوحش و تنوع زیستی کشور اقدام کند.
وی افزود: در همین راستا، شیوهنامه بهرهگیری از نمادها و مؤلفههای مرتبط با حیاتوحش تدوین و به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ابلاغ شده است، هدف از تدوین این شیوهنامه، تبیین چارچوبها، ضوابط و فرآیندهای لازم برای استفاده از این ظرفیتها در فعالیتهای تجاری، تبلیغاتی و اقتصادی است.
ظهرابی با تأکید بر اینکه حیاتوحش بخشی از سرمایههای ملی و میراث طبیعی کشور به شمار میرود، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانونی حفاظت و مدیریت جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی، مسئولیت صیانت از حقوق مادی و معنوی این سرمایههای ارزشمند را بر عهده دارد، از این رو، هرگونه استفاده از نمادها، تصاویر، نامها، شعارها و سایر مؤلفههای مرتبط با حیاتوحش در فعالیتهای اقتصادی، صرفاً در چارچوب مقررات و با اخذ مجوزهای لازم از سازمان امکانپذیر خواهد بود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان همچنین از تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: طی مکاتبهای رسمی، اختیارات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه صیانت از حقوق مرتبط با تنوع زیستی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآوری شده و بر ضرورت لحاظ این موضوع در فرآیندهای ثبت نامها، نمادها و عناوین مرتبط با جانوران وحشی و همچنین اطلاعرسانی به تمامی واحدهای تابعه این سازمان تأکید شده است.
وی رویکرد اصلی این سیاست را مشارکتمحور عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف مهم این ظرفیت قانونی، فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در حفاظت از تنوع زیستی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی حیاتوحش در حمایت از برنامههای حفاظتی است.
ظهرابی افزود: استفاده از نمادها و برندهای مرتبط با حیاتوحش در تولید کالا و ارائه خدمات میتواند در قالب سازوکارهای مشارکتی تعریف شود؛ به گونهای که بخشی از منافع حاصل از این فعالیتها به حفاظت از گونههای جانوری، احیای زیستگاهها، اجرای برنامههای تخصصی حفاظتی و حمایت از جوامع محلی درگیر با تعارضات حیاتوحش اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: اجرای این سازوکار ضمن ایجاد شفافیت در بهرهبرداری از نمادهای حیاتوحش، زمینه حضور گستردهتر فعالان اقتصادی در عرصه حفاظت از طبیعت را فراهم میکند و میتواند نمادها و برندهای حیاتوحش را به پشتوانهای پایدار برای صیانت از گونهها و زیستگاههای ارزشمند کشور در کنار اعتبارات حاکمیتی تبدیل کند.