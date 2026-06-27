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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

بارش پراکنده و گرد و خاک در مناطقی از کشور

بارش پراکنده و گرد و خاک در مناطقی از کشور
کد خبر : 1804874
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سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در شمال و شمال‌غرب کشور و وزش باد شدید همراه با گردوخاک در مناطق غربی، مرکزی و شرقی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط فردا علاوه بر مناطق یادشده، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز و شمال استان‌های زنجان و قزوین را نیز در بر خواهد گرفت و در این مناطق نیز رگبار، رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

همچنین طی سه روز آینده، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابر‌های همرفتی، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد امروز در برخی مناطق غرب، جنوب‌غرب، مرکز، شرق و شمال‌شرق کشور وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

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