فوت سرنشینان عقب یک خودروی پراید به علت نبستن کمربند ایمنی

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس سردار احمد کرمی اسد با تشریح جزئیات یک سانحه رانندگی مرگبار در استان سمنان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۴۵ امروز(۵ تیر ) در کیلومتر ۲۳ محور سرخه - آرادان رخ داد. یک دستگاه سواری پراید که ۴ سرنشین داشت، به دلیل بی احتیاطی راننده ناشی از بی‌توجهی به جلو بر اثر خستگی و خواب آلودگی از مسیر اصلی منحرف و پس از برخورد با گاردریل از جاده خارج شد.



وی افزود: بررسی های کارشناسان پلیس راه نشان می دهد راننده و سرنشین جلو که هر ۲ حدود ۷۰ سال سن داشتند، به دلیل استفاده از کمربند ایمنی، با وجود شدت حادثه تنها مجروح شدند و از مرگ نجات یافتند.



رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: اما دو سرنشین عقب خودرو که یک زن و مرد ۳۵ و ۴۰ ساله و فرزندان راننده بودند، از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند. در لحظه برخورد، این دو نفر بر اثر شدت ضربه از داخل خودرو به بیرون پرتاب شدند و به دلیل اصابت شدید به ناحیه سر، جان خود را در محل حادثه از دست دادند.



کرمی اسد با اشاره به اینکه این حادثه نمونه ای روشن از پیامدهای نبستن کمربند ایمنی در صندلی عقب است، تصریح کرد: بسیاری از افراد تصور می کنند استفاده از کمربند ایمنی تنها برای راننده و سرنشین جلو ضروری است، در حالی که تجربه تصادفات و بررسی های علمی نشان می دهد سرنشینان عقب نیز در صورت نبستن کمربند، هنگام وقوع تصادف به شدت در معرض پرتاب شدن از خودرو و مرگ یا جراحات غیرقابل جبران قرار دارند.



وی خاطرنشان کرد: اگر دو سرنشین عقب این خودرو نیز همانند راننده و سرنشین جلو از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند، احتمال نجات جان آنان بسیار بالا بود. این حادثه بار دیگر ثابت کرد که کمربند ایمنی، ساده ترین، کم هزینه ترین و مؤثرترین وسیله برای حفظ جان سرنشینان است.



رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه پایین بودن سطح ایمنی برخی خودروهای تولید داخل و برخی نواقص جاده ای قابل انکار نیست، گفت: با این حال در بسیاری از تصادفات، خطای انسانی نقش تعیین کننده ای در وقوع و شدت حوادث دارد.در این سانحه نیز نخستین خطا، رانندگی در شرایط خستگی و خواب آلودگی و دومین خطای مرگبار، نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب بود.



رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در سفرهای جاده‌ای، از رانندگان خواست در صورت مواجهه با علائم خستگی، خواب آلودگی یا افت سطح هوشیاری، از ادامه رانندگی خودداری کنند و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند.



کرمی اسد همچنین رعایت قانون استفاده از کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان به ویژه سرنشینان صندلی عقب را یکی از مؤثرترین عوامل کاهش شدت جراحات و تلفات در تصادفات دانست و بر توجه جدی به هشدارهای پلیس در این زمینه تأکید کرد.