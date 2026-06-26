خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبدیل میدان انقلاب به صحنه شور شعور حسینی

تبدیل میدان انقلاب به صحنه شور شعور حسینی
کد خبر : 1804532
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از آغاز برنامه‌های محرم در «حسینیه انقلاب» با محوریت شعارهای «یالثارات‌الحسین» و «باید برخاست» خبر داد.

به گزارش ایلنا، مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با انتشار منتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به برگزاری برنامه‌های محرم در «حسینیه انقلاب» واقع در میدان اصلی شهر تهران،نوشت:

این مجموعه در ادامه حضور مردمی در میادین، با آغاز ماه محرم به صحنه‌ای از شور و شعور حسینی تبدیل شده است.

شعار «یالثارات‌الحسین» در ایام محرم و مراسم تشییع «امام شهید» در کنار شعار «باید برخاست»، محور برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی