تبدیل میدان انقلاب به صحنه شور شعور حسینی

به گزارش ایلنا، مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با انتشار منتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به برگزاری برنامه‌های محرم در «حسینیه انقلاب» واقع در میدان اصلی شهر تهران،نوشت:

این مجموعه در ادامه حضور مردمی در میادین، با آغاز ماه محرم به صحنه‌ای از شور و شعور حسینی تبدیل شده است.

شعار «یالثارات‌الحسین» در ایام محرم و مراسم تشییع «امام شهید» در کنار شعار «باید برخاست»، محور برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه قرار گرفته است.

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