گرمازدگی؛ اورژانس خطرناک تابستانی که با بیتوجهی جان انسان را تهدید می کند
فوق تخصص مراقبتهای ویژه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به اهمیت توجه به گرمازدگی اظهار کرد: گرمازدگی یکی از اورژانسهای ناشی از گرماست که در اثر ناتوانی بدن در تنظیم دمای طبیعی رخ میدهد و در صورت عدم توجه و رسیدگی بهموقع میتواند آسیبهای جدّی و گاه جبرانناپذیری به اندامهای حیاتی وارد کند.
به گزارش ایلنا، سید جواد پورافضلی گفت: در شرایط عادی، بدن با سازوکارهای طبیعی دمای خود را تنظیم میکند، اما در برخی شرایط این تعادل به هم میخورد و دمای مرکزی بدن افزایش مییابد که نتیجه آن بروز گرمازدگی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه عوامل متعددی در بروز این عارضه نقش دارند، تصریح کرد: قرار گرفتن طولانیمدت در محیطهای گرم و مرطوب، انجام فعالیت بدنی شدید بهویژه در هوای گرم، استفاده از لباسهای نامناسب و ضخیم و همچنین مصرف برخی داروها از مهمترین عوامل زمینهساز گرمازدگی هستند.
پورافضلی در ادامه به علائم هشداردهنده این عارضه اشاره کرد و گفت: پوست خشک، داغ و قرمز، سردرد شدید، تهوع و استفراغ، تپش قلب، تنفسهای سریع، سرگیجه و اختلال هوشیاری از مهمترین نشانههای گرمازدگی هستند که در موارد شدید میتواند به تشنج یا حتی بیهوشی منجر شود.
وی کمآبی بدن را یکی از عوامل مهم و تشدیدکننده گرمازدگی دانست و افزود: زمانی که میزان دریافت آب بدن کمتر از نیاز آن باشد، کمآبی رخ میدهد و این وضعیت میتواند احتمال بروز گرمازدگی را افزایش دهد.
این فوق تخصص مراقبتهای ویژه با اشاره به گروههای در معرض خطر خاطرنشان کرد: سالمندان، کودکان و بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی و کلیوی نسبت به گرمازدگی حساستر هستند و باید مراقبت بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی گفت: توصیه میشود افراد از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری کنند، در ساعات اوج گرما در فضای باز حضور نداشته باشند، در مکانهای خنک و سایهدار استراحت کنند و حتی پیش از احساس تشنگی، بهطور منظم مایعات مصرف کنند. همچنین همراه داشتن بطری آب در زمان خروج از منزل میتواند بسیار کمککننده باشد.
پورافضلی درباره اقدامات اولیه در مواجهه با فرد دچار گرمازدگی نیز توضیح داد: در صورت بروز علائم، باید فرد را به محیطی خنک و سایه منتقل کرد، لباسهای اضافی او را کاهش داد و با استفاده از کمپرس سرد به کاهش دمای بدن کمک کرد. اگر فرد هوشیار باشد میتوان مایعات خنک یا محلولهای حاوی الکترولیت به او داد، اما در صورت کاهش سطح هوشیاری باید فوراً با اورژانس تماس گرفت و از دادن مایعات خودداری کرد تا خطر خفگی ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: بهترین مایعات در شرایط گرمازدگی، محلولهای حاوی الکترولیت یا آب خنک هستند و باید از مصرف نوشیدنیهای شیرین یا حاوی کافئین مانند چای پرهیز شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان توصیه کرد: در فصل گرما، هنگام خروج از منزل حتماً آب کافی همراه داشته باشید و بهطور منظم مایعات بنوشید تا از بروز گرمازدگی پیشگیری شود.