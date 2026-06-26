خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسعه مخازن زیرسطحی پسماند در ۳۰۰ نقطه پایتخت

توسعه مخازن زیرسطحی پسماند در ۳۰۰ نقطه پایتخت
کد خبر : 1804510
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به موفقیت اجرای آزمایشی طرح مخازن زیرسطحی پسماند در مناطق ۱۲ و ۱۷، از برنامه شهرداری برای توسعه این طرح در ۲۰۰ تا ۳۰۰ نقطه دیگر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا،  رضا کاظمیان معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: این مخازن علاوه بر کاهش آلودگی بصری، از دسترسی زباله‌گرد‌ها و حیوانات موذی به پسماند جلوگیری کرده و مشکلات ناشی از شیرابه و بوی نامطبوع زباله را نیز کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه آغاز این طرح در منطقه ۱۷ کلید خورد و تعداد ۱۳ مخزن در خیابان امامزاده حسن نصب شد، تصریح کرد: در واقع، عنوان اصلی این سازه‌ها «مخازن زیرزمینی» است که به آنها مخازن زیرسطحی یا دفنی نیز گفته می‌شود.

کاظمیان گفت: در منطقه ۱۲ نیز اجرای حدود ۲۷ مخزن زیرسطحی در دستور کار قرار گرفت که در محدوده بازار به انجام رسید و در حال حاضر، در منطقه ۱۷ تعداد ۱۳ مخزن و در سطح منطقه ۱۲ مجموعاً ۳۳ مخزن وجود دارد. همچنین در منطقه ۷ نیز یک مخزن زیرسطحی نصب شده است.
 

وی افزود: با توجه به استقبال مردم از مخازن دفنی یا همان مخازن زیرسطحی، قصد داریم در ۲۰۰ نقطه دیگر شهر تهران نیز این مخازن را اجرا کنیم.

کاظمیان درباره مزایای این مخازن گفت: این مخازن زیرسطحی دارای مزایای متعددی هستند. از جمله مهم‌ترین مزایای آنها می‌توان به جلوگیری از بروز بی نظمی‌های بصری، کمک به زیبایی و نظم محیط شهری، جلوگیری از رها شدن مخازن در سطح معابر، عدم دسترسی زباله‌گرد‌ها و گاری‌گردان‌ها به محتویات داخل مخزن و همچنین جلوگیری از دسترسی حیوانات موذی به زباله‌ها اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی