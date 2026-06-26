توسعه مخازن زیرسطحی پسماند در ۳۰۰ نقطه پایتخت

به گزارش ایلنا، رضا کاظمیان معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: این مخازن علاوه بر کاهش آلودگی بصری، از دسترسی زباله‌گرد‌ها و حیوانات موذی به پسماند جلوگیری کرده و مشکلات ناشی از شیرابه و بوی نامطبوع زباله را نیز کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه آغاز این طرح در منطقه ۱۷ کلید خورد و تعداد ۱۳ مخزن در خیابان امامزاده حسن نصب شد، تصریح کرد: در واقع، عنوان اصلی این سازه‌ها «مخازن زیرزمینی» است که به آنها مخازن زیرسطحی یا دفنی نیز گفته می‌شود.

کاظمیان گفت: در منطقه ۱۲ نیز اجرای حدود ۲۷ مخزن زیرسطحی در دستور کار قرار گرفت که در محدوده بازار به انجام رسید و در حال حاضر، در منطقه ۱۷ تعداد ۱۳ مخزن و در سطح منطقه ۱۲ مجموعاً ۳۳ مخزن وجود دارد. همچنین در منطقه ۷ نیز یک مخزن زیرسطحی نصب شده است.



وی افزود: با توجه به استقبال مردم از مخازن دفنی یا همان مخازن زیرسطحی، قصد داریم در ۲۰۰ نقطه دیگر شهر تهران نیز این مخازن را اجرا کنیم.

کاظمیان درباره مزایای این مخازن گفت: این مخازن زیرسطحی دارای مزایای متعددی هستند. از جمله مهم‌ترین مزایای آنها می‌توان به جلوگیری از بروز بی نظمی‌های بصری، کمک به زیبایی و نظم محیط شهری، جلوگیری از رها شدن مخازن در سطح معابر، عدم دسترسی زباله‌گرد‌ها و گاری‌گردان‌ها به محتویات داخل مخزن و همچنین جلوگیری از دسترسی حیوانات موذی به زباله‌ها اشاره کرد.

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