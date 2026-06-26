پیش بینی وزش باد و گرد و خاک در کشور

یه گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی دو روز آینده در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و غرب گیلان افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، روز یکشنبه نیز در مناطقی از شمال‌غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و شمال‌شرق کشور رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

همچنین طی پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد طی دو روز آینده در مناطق مرکزی، شرقی و شمال‌شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

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