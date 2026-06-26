پیش بینی وزش باد و گرد و خاک در کشور
سازمان هواشناسی از تداوم رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک در مناطق مختلف کشور طی دو روز آینده خبر داد.
یه گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی دو روز آینده در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و غرب گیلان افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، روز یکشنبه نیز در مناطقی از شمالغرب، استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و شمالشرق کشور رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.
همچنین طی پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی شده است.
سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد طی دو روز آینده در مناطق مرکزی، شرقی و شمالشرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.