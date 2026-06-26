ترافیک سنگین در محور چالوس

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: هم‌اکنون ترافیک در محور چالوس در مسیر رفت و برگشت و به‌ویژه در محدوده مرزن‌آباد سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران محدوده گلشهر ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد و در سایر محورهای مواصلاتی کشور تردد به صورت روان در حال انجام است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با پدیده مه‌گرفتگی مواجه هستند. همچنین در برخی محورهای استان‌های گلستان و مازندران نیز مه‌گرفتگی مشاهده می‌شود که می‌تواند باعث کاهش دید رانندگان شود. سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

محبی با اشاره به همزمانی تعطیلات ایام سوگواری ماه محرم با روزهای پایانی هفته اظهار داشت: طی روزهای گذشته شاهد افزایش قابل توجه حجم سفرها به ویژه در محورهای شمالی کشور بودیم و بسیاری از هموطنان برای حضور در مراسم‌های مذهبی، دیدار با خانواده و همچنین سفرهای کوتاه‌مدت راهی جاده‌ها شدند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای خودروهای حاضر در استان‌های شمالی، پیش‌بینی می‌شود از ساعات بعدازظهر امروز موج بازگشت مسافران آغاز شده و در برخی محورهای منتهی به پایتخت و استان‌های مرکزی با افزایش بار ترافیکی مواجه شویم.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های احتمالی تردد را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راه دریافت کنند و افزود: مدیریت زمان سفر، رعایت فاصله طولی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و خودداری از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و تسهیل عبور و مرور در محورهای پرتردد خواهد داشت.

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