ساخت مستند انستیتو پاستور
مستند « انستیتو پاستور ایران؛ بالندگی در میانه جنگ و خون» با هدف روایت تاریخ و نقشآفرینی بیش از یک قرن فعالیت انستیتو پاستور ایران ساخته شد.
به گزارش ایلنا، نشست اعضای هیات امنا انستیتو پاستور ایران با رئیس و اعضای هیات رئیسه انستیتو، با محوریت بررسی روند بازسازی و راهاندازی مجدد آزمایشگاههای آسیبدیده متعاقب جنگ رمضان در پایگاه تجریش انستیتو پاستور ایران برگزار شد.
احسان مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور ایران در این نشست گزارشی از اقدامات انجامشده برای بازسازی آزمایشگاهها، تأسیسات و ساختمانهای آسیبدیده، میزان پیشرفت فیزیکی طرحهای بازسازی و نوسازی، و برنامهریزی برای راهاندازی مجدد مراکز آسیبدیده ارائه کرد.
اعضای هیات امنا نیز ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته بر اهتمام تمامی مسئولان و ارکان سازمان انستیتو برای جذب کمکهای خیرین و لزوم همکاری سازمانهای دولتی بالادستی برای راهاندازی کامل آزمایشگاهها و مراکز آسیبدیده و تداوم خدمترسانی به مردم تأکید کردند.
در این نشست اعلام شد مستند « انستیتو پاستور ایران؛ بالندگی در میانه جنگ و خون» با هدف روایت تاریخ و نقشآفرینی بیش از یک قرن فعالیت انستیتو پاستور ایران به نویسندگی و کارگردانی خانم لیلا باقری، نویسنده و روزنامهنگار و به همت «همشهری محله» ساخته شد.
براساس گزارش وبدا، این اثر با نگاهی به فراز و نشیبهای این مرکز علمی از جنگ جهانی اول تا تا امروز و جنگ تحمیلی سوم، نقش آن در حفظ سلامت جامعه و تداوم فعالیت در شرایط بحرانی را روایت میکند.