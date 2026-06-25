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موج بازگشت مسافران از مهران تا محورهای شمالی/ فردا؛ اوج تردد در جاده‌های کشور

موج بازگشت مسافران از مهران تا محورهای شمالی/ فردا؛ اوج تردد در جاده‌های کشور
کد خبر : 1804352
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رئیس پلیس راه راهور فراجا از آغاز موج بازگشت زائران از مرزهای غربی و مسافران از محورهای شمالی خبر داد و با پیش‌بینی افزایش چشمگیر حجم تردد در روز آینده، از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر و رعایت نکات ایمنی از قرار گرفتن در ترافیک‌های سنگین و حوادث جاده‌ای جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد با تسلیت فرارسیدن عصر عاشورای حسینی، آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد و گفت: همزمان با پایان تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی، بازگشت زائران و مسافران در نقاط مختلف کشور آغاز شده و پلیس راه در تمامی محورهای اصلی کشور در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز بازگشت زائران عتبات عالیات اظهار کرد: در مرزهای مهران در استان ایلام، خسروی در کرمانشاه و همچنین مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان، همچنان پذیرای زائران حسینی هستیم و در عین حال روند بازگشت بخشی از زائران نیز آغاز شده است. از این رو از رانندگان و زائران درخواست داریم در مسیرهای طولانی بازگشت، موضوع خستگی و خواب‌آلودگی را جدی بگیرند؛ چراکه همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع سوانح رانندگی در جاده‌های کشور محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه به وضعیت محورهای شمالی کشور اشاره کرد و گفت: از ساعات ابتدایی امروز۴ تیرماه روند بازگشت مسافران از استان‌های شمالی آغاز شده و در محورهایی همچون آزادراه تهران ـ شمال و جاده هراز شاهد حجم بالای تردد هستیم. اگرچه تاکنون این حجم ترافیک منجر به انسداد مسیر یا توقف‌های طولانی نشده، اما حرکت خودروها با سرعتی کنترل‌شده و به‌صورت پیوسته در جریان است.

سردار کرمی‌اسد با بیان اینکه تعطیلات تاسوعا و عاشورا همزمان با تعطیلات پایان هفته موجب شکل‌گیری یکی از پرحجم‌ترین موج‌های سفر در ماه‌های اخیر شده است، افزود: بخش قابل توجهی از هموطنان برای حضور در مراسم‌های مذهبی، دیدار با خانواده و سفر به زادگاه‌های خود راهی جاده‌ها شدند و آمارهای تردد ثبت‌شده در محورهای مواصلاتی کشور نیز از حجم کم‌سابقه سفرها حکایت دارد.

وی ضمن قدردانی از مسافرانی که بازگشت خود را به روز پایانی تعطیلات موکول نکرده‌اند، گفت: از هموطنانی که با برنامه‌ریزی مناسب از صبح امروز سفر بازگشت خود را آغاز کردند و با پلیس راه همکاری داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. این اقدام باعث توزیع زمانی سفرها شده و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی روز آینده خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی برخی محورهای کوهستانی کشور اظهار داشت: هم‌اکنون در ارتفاعات برخی محورهای شمالی با مه‌گرفتگی شدید و کاهش میدان دید مواجه هستیم. بنابراین رانندگان باید پیش از آغاز سفر نسبت به سلامت چراغ‌ها، برف‌پاک‌کن‌ها و سایر تجهیزات ایمنی خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا در شرایط محدودیت دید با مشکل مواجه نشوند.

سردار کرمی‌اسد همچنین از احتمال اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای پرتردد خبر داد و گفت: در صورت افزایش حجم بازگشت‌ها، محدودیت‌های مقطعی و موردی مطابق برنامه‌های مدیریت ترافیک اجرا خواهد شد که جزئیات آن از طریق پلیس راه اطلاع‌رسانی می‌شود.

سردار کرمی‌اسد در پایان از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کرده و با مدیریت زمان حرکت، از سفر در ساعات اوج ترافیک پرهیز کنند.

 

 

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