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اعلام آمادگی هلال‌احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ونزوئلا/ پیام تسلیت رئیس جمعیت هلال‌احمر به همتای ونزوئلایی

اعلام آمادگی هلال‌احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ونزوئلا/ پیام تسلیت رئیس جمعیت هلال‌احمر به همتای ونزوئلایی
کد خبر : 1804333
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رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان در پی وقوع 2 زلزله مهیب و مرگبار با قدرت بیش از 7 ریشتر در ونزوئلا، با ارسال پیامی‌به رئیس صلیب سرخ این کشور، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، آمادگی کامل این جمعیت را برای اعزام تیم‌های تخصصی امدادی و درمانی به مناطق آسیب‌دیده اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بخشی از پیام پیرحسین کولیوند به لوئیس مانوئل فاریاس ویانوئوا، رئیس جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا، به شرح زیر است:

«با اندوه فراوان، از وقوع زلزله در ونزوئلا مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن ده‌ها تن و مجروح‌شدن صدها نفر از مردم آن کشور و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها در ایالات لاگوایرا، کارابوبو، میراندا، آراگوا و فالکون و شهرهای کاراکاس، والنسیا، ماراکای و مورون منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعۀ غم‌انگیز و رنجی که برای مردم ونزوئلا به همراه داشته است، متاثر و اندوهگین هستیم.

جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیم‌های امدادی و درمانی اعلام می‌نماید.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

با احترام؛

دکتر پیرحسین کولیوند 

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران»

 


 

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