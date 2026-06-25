در جنگ اخیر ۳ امدادگر شهید و ۷۷ نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، جعفر میعادفر با اشاره به حضور مستمر نیروهای اورژانس در محل حملات و عملیات امدادرسانی اظهار کرد: نیروهای اورژانس در تمامی نقاط کشور در صحنه حضور داشتند و با وجود خطرات موجود، مصدومان را از محل حوادث به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی افزود: در جریان این حوادث سه نفر از نیروهای اورژانس به شهادت رسیدند و ۷۷ نفر نیز مجروح شدند که برخی از آنان آسیب‌های جدی دیدند و تحت چندین عمل جراحی قرار گرفتند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های امدادی گفت: حدود ۶۰ دستگاه آمبولانس در جریان حملات آسیب دید که ۱۰ دستگاه به طور کامل از بین رفت. همچنین ۵۴ پایگاه اورژانس و یکی از ساختمان‌های ستادی این سازمان دچار خسارت شد.

میعادفر از آسیب دیدن پنج فروند بالگرد امدادی نیز خبر داد و افزود: این بالگردها که در مأموریت‌های امدادی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، از چرخه عملیاتی خارج شدند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات اورژانسی ایجاد نشد، اظهار داشت: حتی در شرایطی که برخی مناطق به صورت همزمان هدف حمله قرار می‌گرفتند، تمامی ظرفیت‌های امدادی کشور برای خدمت‌رسانی به کار گرفته شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور مهم‌ترین سرمایه این سازمان را نیروی انسانی دانست و گفت: فداکاری، تخصص و ایثار کارکنان اورژانس موجب شد خدمات‌رسانی در سخت‌ترین شرایط ادامه یابد.

میعادفر با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانسی کشور، این موضوع را مهم‌ترین چالش اورژانس برشمرد و افزود: خرید صدها دستگاه آمبولانس جدید از طریق استانداری‌ها و وزارت بهداشت در دستور کار قرار دارد تا بخشی از این مشکل برطرف شود.

وی همچنین از آمادگی کامل اورژانس کشور برای مواجهه با هرگونه شرایط بحرانی خبر داد و گفت: اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ پایگاه اورژانس و نزدیک به ۳۰ هزار نیروی انسانی در سراسر کشور آماده ارائه خدمات امدادی و درمانی هستند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به حجم بالای عملیات‌های امدادی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: در مجموع نزدیک به ۳۸ هزار نفر در کشور خدمات اورژانسی و درمانی دریافت کردند که بیش از هفت هزار نفر از آنان در تهران بودند.

میعادفر همچنین بر ضرورت حمایت روانی از نیروهای عملیاتی تأکید کرد و گفت: به منظور پیشگیری از پیامدهای روانی ناشی از مواجهه با صحنه‌های سخت و حوادث جنگی، برنامه‌های مشاوره‌ای و روانشناختی ویژه‌ای برای کارکنان اورژانس در حال اجرا است.

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