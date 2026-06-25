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معرفی نماینده وزارت بهداشت در مراسم تشییع رهبر شهید

معرفی نماینده وزارت بهداشت در مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1804288
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رئیس سازمان اورژانس کشور برای بسیج امکانات امدادی و هماهنگی با وزارت کشور در مراسم تشییع رهبر شهید، نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت، در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر قائد شهید منصوب شد. 

این انتصاب با هدف ادای دین و خدمت‌رسانی شایسته به ملت سوگوار در مراسم وداع با آن رهبر فرزانه صورت گرفته است. 

بر همین اساس، رئیس سازمان اورژانس کشور جهت انجام هماهنگی‌های لازم و بسیج تمامی امکانات امدادی برای پوشش حداکثری این مراسم، به وزارت کشور معرفی شد.

 

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