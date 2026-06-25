در برابر کلاهبرداران تلفنی تسلیم نشوید

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس، سرهنگ کاراگاه حجت متقی معاون مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، از ظهور شگرد جدیدی در کلاهبرداری‌های تلفنی خبر داد که در آن، مجرمان با شناسایی دقیق اعضای خانواده و استفاده از اطلاعات شخصی، اقدام به اجرای سناریوهای تکان‌دهنده می‌کنند.

وی با ذکر نمونه‌ای از پرونده‌های اخیر اظهار داشت: در یکی از موارد، کلاهبرداران با شناسایی خانمی که فرزندش دانشجوی پزشکی در شهرستانی دیگر بود، با او تماس گرفتند. فرد کلاهبردار با تقلید صدای دختر وی و با لحنی آرام و مستأصل، ادعا کرد که توسط دو نفر ربوده شده است. بلافاصله، شخص دیگری تلفن را گرفت و با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی نباید با تلفن همراه دخترشان تماس بگیرند، در غیر این صورت با جسد او روبرو خواهند شد!

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: این افراد فرصت طلب با ایجاد وضعیت اضطراری و فشار روانی شدید، از خانواده خواستند تا مبلغ هنگفتی را در سریع‌ترین زمان به شماره‌حساب اعلام شده واریز کنند. اما هوشیاری خانواده و تماس با خواهر فرزندشان که در بیمارستان مشغول به خدمت بود، باعث شد تا متوجه شوند این یک تله برای کلاهبرداری است.

در برابر فشار روانی، متوقف شوید

وی در ادامه، با تأکید بر لزوم برخورداری از «سعه صدر» در تماس‌های مشکوک، هشدار داد: این افراد با شناسایی دقیق خانواده‌ها، سعی می‌کنند با ایجاد وحشت، فرصت فکر کردن را از شما بگیرند. به یاد داشته باشید که هیچ مجرمی در شرایط واقعی، اجازه نمی‌دهد شما با تلفن همراه شخص ربوده شده تماس بگیرید، مگر اینکه بخواهد شما را در وضعیت ترس قرار دهد تا سریع‌تر پول پرداخت کنید.

سرهنگ متقی در پایان، از تمامی شهروندان خواست در صورت مواجهه با تماس‌های مشکوک که در آن ادعاهای عجیب نظیر آدم‌ربایی، تصادف یا بیماری شدید عزیزان مطرح می‌شود، اقدامات زیر را انجام دهند:

هرگز تحت فشار عصبی و اضطراب، اقدام به انتقال وجه نکنید.

بلافاصله از طریق مسیرهای جایگزین یا تماس با نزدیکان، وضعیت عزیزتان را بررسی کنید.

در سریع‌ترین زمان ممکن، موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید تا کارآگاهان متخصص وارد عمل شوند.

فراموش نکنید که هوشیاری شما، بزرگ‌ترین سد در برابر تبهکارانی است که از اشک و ترس خانواده‌ها تغذیه می‌کنند.

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