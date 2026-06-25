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سخنرانی وزیر علوم در زینبیه استانبول همزمان با آیین عاشورای حسینی

سخنرانی وزیر علوم در زینبیه استانبول همزمان با آیین عاشورای حسینی
کد خبر : 1804280
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به‌منظور حضور در همایش فناوری‌های نوین آموزشی به ترکیه سفر کرده است، همزمان با فرارسیدن آیین عاشورای حسینی در جمع شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع) در زینبیه استانبول حضور یافت و در جمع عزاداران حسینی سخنرانی کردند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت علوم،  حسین سیمایی صراف که به‌منظور حضور در همایش فناوری‌های نوین آموزشی به ترکیه سفر کرده است، همزمان با فرارسیدن آیین عاشورای حسینی در جمع شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع) در زینبیه استانبول حضور یافت و در جمع عزاداران حسینی سخنرانی کردند.

وی در این مراسم معنوی که با حضور گسترده عاشقان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد، در کنار سوگواران حسینی به عزاداری پرداخت و از نزدیک در جریان جلوه‌های ارادت و دلبستگی شرکت‌کنندگان به فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع) قرار گرفت.

زینبیه در استانبول یکی از مراکز شناخته‌شده تجمع و برگزاری مناسبت‌های مذهبی شیعیان، به‌ویژه در ایام محرم و عاشورا، به شمار می‌رود.

این رویداد شامل مرثیه‌خوانی، سخنرانی مذهبی، سینه‌زنی و اجتماع عزاداران است. همچنین در این مراسم مسئولین کشور ترکیه از جمله معاون رئیس‌جمهور ترکیه، حضور داشتند.

 

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