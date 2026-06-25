به گزارش ایلنا، در رقابت‌های بین‌المللی Open International Geography Olympiad (openGeo ۲۰۲۶) که از ۱۹ تا ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ به صورت برخط در روسیه برگزار شد، آرتینا حیدری نشان نقره، ثنا کربلایی‌ولی و هلیا خدابنده‌لو و ستایش حق‌نظری نشان برنز را کسب کردند.

این رقابت‌ها با میزبانی روسیه و با حضور دانش‌آموزان منتخب از ۲۷ کشور جهان برگزار شد.

کسب این موفقیت، نشان‌دهنده توان علمی بالای دانش‌آموزان ایرانی و جایگاه رو به رشد المپیاد جغرافیا در کشور است.

این دستاورد همچنین گامی مهم در مسیر آمادگی دانش‌آموزان برای حضور موفق در رقابت‌های جهانی جغرافیا (iGeo) محسوب می‌شود.

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