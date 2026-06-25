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اعلام آمادگی هلال‌احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ونزوئلا

اعلام آمادگی هلال‌احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ونزوئلا
کد خبر : 1804258
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رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پی وقوع دو زمین‌لرزه شدید در ونزوئلا، با ارسال پیامی به رئیس جمعیت صلیب سرخ این کشور، ضمن تسلیت به خانواده قربانیان و ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان، آمادگی هلال‌احمر ایران را برای اعزام تیم‌های تخصصی امدادی و درمانی به مناطق زلزله‌زده اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند در پیامی خطاب به رئیس جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا، وقوع دو زمین‌لرزه مهیب و خسارت‌بار در این کشور را تسلیت گفت و با مردم و مسئولان امدادی ونزوئلا ابراز همدردی کرد. 

وی در این پیام با اشاره به جان باختن ده‌ها نفر، مجروح شدن صدها شهروند و وارد آمدن خسارات گسترده به مناطق مختلف در کشور ونزوئلا، تأکید کرد که جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این شرایط دشوار در کنار مردم این کشور قرار دارد. 

کولیوند ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان و آرزوی بهبودی برای مصدومان، آمادگی کامل هلال‌احمر ایران را برای اعزام تیم‌های امدادی و درمانی به مناطق آسیب‌دیده اعلام کرد. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین برای مسئولان و امدادگران جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا در مسیر خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان آرزوی موفقیت و پایداری کرد. 

بر اساس اعلام جمعیت هلال‌احمر، زمین‌لرزه‌های اخیر در ونزوئلا خسارات گسترده‌ای به منازل مسکونی و زیرساخت‌ها در چند ایالت و شهر این کشور وارد کرده است.

 

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