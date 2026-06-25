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نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان شنبه اعلام می‌شود

نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان شنبه اعلام می‌شود
کد خبر : 1804256
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وزارت آموزش و پرورش از اعلام نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان در۶ تیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به تمدید زمان تکمیل فرم‌های ظرفیت انتقال توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق و ادارات کل استان‌ها، نتایج مرحله اول نقل و انتقالات (پردازشی) روز شنبه (۶ تیر) اعلام خواهد شد. 

متقاضیان جهت مشاهده نتایج می‌توانند به پنل کاربری خود در سامانه نقل و انتقالات مراجعه کنند.»

 

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