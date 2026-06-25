به گزارش ایلنا، مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به تمدید زمان تکمیل فرم‌های ظرفیت انتقال توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق و ادارات کل استان‌ها، نتایج مرحله اول نقل و انتقالات (پردازشی) روز شنبه (۶ تیر) اعلام خواهد شد.

متقاضیان جهت مشاهده نتایج می‌توانند به پنل کاربری خود در سامانه نقل و انتقالات مراجعه کنند.»

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