۳۰ مصدوم و یک فوتی در پی ۹ حادثه رانندگی در آذربایجان غربی
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از وقوع ۹ حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در اثر این تصادفات، ۳۰ نفر مصدوم شده و یک نفر جان خود را از دست داده است.
به گزارش ایلنا، حمید محبوبی، افزود: در پی وقوع ۹ حادثه ترافیکی در محورهای مختلف استان در روز چهارشنبه، ۳۰ نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست دادهاند.
او با اشاره به حجم عملیاتهای امدادی افزود: در این حوادث، ۱۰ تیم امدادی متشکل از ۳۰ نیرو، به ۴۵ نفر از حادثهدیدگان خدماترسانی کردند.
محبوبی همچنین خاطرنشان کرد که در این عملیاتها از ناوگان خودرویی هلال احمر شامل ۱۰ دستگاه آمبولانس و خودروهای نجات و کمکدار سبک استفاده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل هلال احمر استان در پایان با تأکید بر تعطیلات آخر هفته و افزایش تردد در محورهای مواصلاتی، از شهروندان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و اطمینان از سلامت خودرو، از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.