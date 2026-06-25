آمادگی پلیس کرمانشاه برای ماموریت اربعین
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از آمادگی پلیس کرمانشاه برای اربعین ۱۴۰۵ و تامین امنیت زائران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار مهدی حاجیان با بیان اینکه ۶۳۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در مسیر تردد زائران اربعین قرار دارد گفت: همه این محورها زیر پوشش ترافیکی و انتظامی برای تسهیل در عبور و عبور زائران و همچنین برقراری امنیت آنها قرار میگیرد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که برای تامین امنیت زائران و تسهیل در عبور و مرور زوار انجام شده تشکیل ۱۰ پاسگاه فرماندهی متشکل از ۳۸ بلوک همانند سال گذشته در مسیرها و شهرستانهای محل تردد زوار بوده است، اقدامی که سال گذشته نظم و ترتیب خوبی ایجاد کرده بود.
سردار حاجیان همچنین از ابلاغ ماموریت و وظایف محوله به یگانهای مختلف انتظامی برای ماموریت اربعین خبر داد و گفت: همه این یگانها برنامه ریزیهای لازم را انجام دادهاند و آماده اجرای ماموریت و وظایف محوله هستند.
به گزارش صدا و سیما، سردار حاجیان افزود: اقدام دیگری که پیش بینی شده استفاده از ظرفیت پلیس یاران اربعین است که در همین راستا تعداد زیادی از افراد مورد تایید آموزشهای لازم را فرا گرفته و در موکبها، توقفگاهها، ایستگاههای پلیس و پایانه مرزی برای ارائه خدمات لازم بکارگیری میشوند.