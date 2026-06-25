خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمادگی پلیس کرمانشاه برای ماموریت اربعین

آمادگی پلیس کرمانشاه برای ماموریت اربعین
کد خبر : 1804237
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از آمادگی پلیس کرمانشاه برای اربعین ۱۴۰۵ و تامین امنیت زائران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار مهدی حاجیان با بیان اینکه ۶۳۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در مسیر تردد زائران اربعین قرار دارد گفت: همه این محورها زیر پوشش ترافیکی و انتظامی برای تسهیل در عبور و عبور زائران و همچنین برقراری امنیت آن‌ها قرار می‌گیرد. 

وی افزود: یکی از اقداماتی که برای تامین امنیت زائران و تسهیل در عبور و مرور زوار انجام شده تشکیل ۱۰ پاسگاه فرماندهی متشکل از ۳۸ بلوک همانند سال گذشته در مسیرها و شهرستان‌های محل تردد زوار بوده است، اقدامی که سال گذشته نظم و ترتیب خوبی ایجاد کرده بود. 

سردار حاجیان همچنین از ابلاغ ماموریت و وظایف محوله به یگان‌های مختلف انتظامی برای ماموریت اربعین خبر داد و گفت: همه این یگان‌ها برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند و آماده اجرای ماموریت و وظایف محوله هستند. 

به گزارش صدا و سیما، سردار حاجیان افزود: اقدام دیگری که پیش بینی شده استفاده از ظرفیت پلیس یاران اربعین است که در همین راستا تعداد زیادی از افراد مورد تایید آموزش‌های لازم را فرا گرفته و در موکب‌ها، توقفگاه‌ها، ایستگاه‌های پلیس و پایانه مرزی برای ارائه خدمات لازم بکارگیری می‌شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی