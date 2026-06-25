جراحی افزایش طول تاج دندان؛ راهکاری برای حفظ دندانهای آسیبدیده
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: جراحی افزایش طول تاج دندان، یکی از درمانهای تخصصی در حوزه بیماریهای لثه است که نقش مهمی در حفظ دندانهای آسیبدیده و افزایش موفقیت درمانهای ترمیمی و پروتزی دارد.
به گزارش ایلنا از وبدا، مریم ثابت، متخصص بیماریهای لثه و عضو هیأت علمی گروه آموزشی پریودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به کاربردهای این جراحی گفت: افزایش طول تاج دندان (Crown Lengthening) با اصلاح بافت لثه و در صورت نیاز استخوان اطراف دندان انجام میشود و موجب نمایان شدن بخش بیشتری از تاج دندان خواهد شد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: افزایش طول تاج دندان در مواردی که به دلیل پوسیدگی گسترده یا شکستگی، بخش زیادی از تاج دندان از بین رفته باشد، امکان ترمیم مناسب و قرار دادن روکش را فراهم کرده و به حفظ دندان کمک میکند.
ثابت با اشاره به نقش این جراحی در موفقیت درمانهای پروتزی اظهار داشت: گاهی ارتفاع باقیمانده دندان برای نگهداری مناسب روکش کافی نیست. در این شرایط، افزایش طول تاج موجب افزایش پایداری روکش شده و احتمال موفقیت درمان را بیشتر میکند.
وی در توضیح روند انجام این جراحی گفت: پس از بیحسی موضعی، با ایجاد برشهای ظریف در بافت لثه، دسترسی لازم به دندان و استخوان اطراف آن فراهم میشود. بسته به شرایط بیمار، ممکن است تنها اصلاح بافت لثه انجام شود یا مقدار محدودی از استخوان نگهدارنده نیز تغییر شکل داده شود تا بخش مناسبی از دندان در دسترس قرار گیرد.
ثابت افزود: پس از پایان جراحی، محل درمان شستوشو داده شده و با بخیه بسته میشود. همچنین برای محافظت از ناحیه جراحی از پانسمان مخصوص استفاده میشود و بیمار معمولاً یک تا دو هفته بعد برای برداشتن پانسمان و کشیدن بخیهها مراجعه میکند.
وی یکی از نکات مهم علمی این درمان را حفظ «فاصله بیولوژیک» میان لثه، استخوان و دندان عنوان کرد و گفت: رعایت این اصل، نقش مهمی در سلامت بلندمدت بافتهای نگهدارنده دندان و موفقیت درمانهای ترمیمی و پروتزی دارد.
این متخصص بیماریهای لثه با بیان اینکه نتایج جراحی در صورت رعایت بهداشت دهان و دندان و پیروی از توصیههای درمانی معمولاً پایدار و ماندگار است، اظهار داشت: افزایش طول تاج دندان را میتوان روشی مؤثر برای افزایش طول عمر دندانهای آسیبدیده و بهبود پیشآگهی درمانهای ترمیمی دانست.
ثابت در پایان تأکید کرد: تشخیص نیاز به انجام این جراحی تنها پس از معاینه دقیق توسط متخصص بیماریهای لثه امکانپذیر است و انجام بهموقع آن میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت، عملکرد دندانها داشته باشد.