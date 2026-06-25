توصیههای برای ایمنی در برابر آفتاب
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: مواجهه بیش از حد با اشعه UV از عوامل اصلی آسیب به پوست، چشم و سیستم ایمنی و نیز افزایش بروز سرطانهای پوستی در دهههای گذشته بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: فعالیتهای خارج از منزل با وجود برخورداری از فواید جسمی و روحی فراوان، باید با رعایت اصول محافظت در برابر خورشید همراه باشد تا از اثرات نامطلوب اشعه فرابنفش جلوگیری شود.
فرهادی با بیان اینکه شدیدترین تشعشعات UV خورشید از دو ساعت قبل تا دو ساعت پس از ظهر خورشیدی است، توصیه کرد: مردم تا حد امکان در این ساعات، بهویژه در ماههای بهار و تابستان، از مواجهه مستقیم با آفتاب خودداری کنند.
به گفته او، حضور در ساعات اولیه صبح و اواخر بعد از ظهر میتواند خطر آفتابسوختگی را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
وی همچنین بر اهمیت توجه به شاخص UV تأکید کرد و گفت: این شاخص از عدد یک تا بالاتر از ۱۱ متغیر است و هرچه مقدار آن بیشتر باشد، احتمال آسیب به پوست و چشم افزایش مییابد.
به گفته او، مردم باید همواره اقدامات احتیاطی لازم را در برابر نور خورشید انجام دهند، اما زمانی که شاخص UV برابر ۳ یا بالاتر است، رعایت اصول ایمنی باید با دقت بیشتری دنبال شود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از شهروندان خواست در زمان شدت تابش از سایه استفاده کنند و افزود: هرچند مکانهایی مانند درختان، چترها و سایبانها تا حدی از تابش مستقیم جلوگیری میکنند، اما این فضاها حفاظت کامل در برابر UV ایجاد نمیکنند و افراد همچنان ممکن است در معرض پرتوهای پراکنده و بازتابی قرار بگیرند.
مهندس فرهادی، پوشیدن وسایل حفاظتی را نیز از دیگر راهکارهای ضروری دانست و اظهار کرد: استفاده از کلاه لبهپهن میتواند از چشمها، گوشها، صورت و پشت گردن محافظت کند. همچنین لباسهای کیپبافته و عینک آفتابی استاندارد با قابلیت حفاظت در برابر UV-A و UV-B نقش مهمی در کاهش آسیبهای چشمی و پوستی دارند.
او درباره استفاده از کرمهای ضدآفتاب نیز گفت: برای نواحی از پوست که با لباس پوشانده نمیشوند، باید از کرم ضدآفتاب با طیف گسترده و حداقل SPF ۳۰ استفاده شود. این کرمها نباید بهعنوان ابزاری برای افزایش مدت قرار گرفتن در آفتاب تلقی شوند، زیرا هرچند میتوانند شروع آفتابسوختگی را به تأخیر بیندازند، اما قادر به مسدود کردن کامل اشعه UV نیستند.
به گفته فرهادی، ضدآفتاب باید به مقدار کافی استفاده و هر دو ساعت یکبار، بهویژه پس از تعریق، شنا، بازی یا ورزش در فضای باز، تمدید شود.
وی در پایان با هشدار درباره استفاده از دستگاههای برنزهکننده پوست (سولاریم) تأکید کرد: این دستگاهها میزان زیادی اشعه UV ساطع میکنند و ارتباط مستقیم و مشخصی میان استفاده از آنها و ابتلا به سرطان پوست وجود دارد؛ بنابراین باید از آنها پرهیز شود.