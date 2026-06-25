فردا آخرین مهلت ثبتنام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
ثبتنام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از یکشنبه ۲۴ خرداد آغاز شده است و پس از یکبار تمدید، این فرصت تا جمعه ۵ تیر ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، بر اساس ظرفیتهای پذیرش اعلامشده در دفترچه راهنما، ظرفیت نهایی ۶۸.۹۱۰ نفر است. ظرفیت پذیرش بر اساس نوع دوره نشان میدهد ظرفیت دوره روزانه ۱۲.۹۰۴ نفر شامل ۱۸.۷ درصد، ظرفیت دوره نوبت دوم ۲.۹۸۸ نفر شامل ۴.۳ درصد، ظرفیت دوره شهریهپرداز ۲.۲۷۷ نفر شامل ۳.۳ درصد، ظرفیت دوره غیرانتفاعی ۵۰.۲۴۵ نفر شامل ۷۳.۰ درصد، ظرفیت دوره مجازی ۴۹۶ نفر شامل ۰.۷ درصد است.
بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ (برای آندسته از مجموعههای ثبتنامی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
متقاضیان لازم است از سهشنبه ۱۷ شهریور تا پنجشنبه ۱۹ شهریور با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش برای پرینت کارت و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.