پیش بینی «زائرسرا» و «زائرشهر» برای اسکان مسافران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با اشاره به اینکه پیش بینی «زائرسرا» و «زائرشهر» برای اسکان مسافران صورت گرفته است، گفت: در مسیر اصلی مراسم هیچ موکبی مستقر نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا غلامزاده در تشریح تمهیدات شهرداری تهران برای مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به موضوع اسکان زائران اشاره کرد و افزود: در این بخش اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد، اما هنوز جزئیات نهایی نشده است. بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته قرار است «زائرسرا» و «زائرشهر» برای اسکان مسافران پیشبینی شود. زائرشهرها عمدتاً برای زائرانی در نظر گرفته شدهاند که نیاز به اقامت شبانه دارند و به محض نهایی شدن جزئیات، اطلاعرسانی آن انجام خواهد شد.
در مسیر اصلی مراسم هیچ موکبی مستقر نخواهد شد
وی افزود: در مسیر اصلی مراسم هیچ موکبی مستقر نخواهد شد و حداکثر خدمات ارائهشده در این مسیر، توزیع آب خواهد بود. حتی در این زمینه نیز ترجیح بر آن است که توزیع آب در مسیرهای فرعی انجام شود. خودروهای امدادی نیز در همین مسیرهای فرعی مستقر خواهند شد و به همین دلیل اطلاعرسانی و آموزش عمومی در این حوزه اهمیت بالایی دارد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران ادامه داد: در داخل مصلی تنها خدمات مربوط به آبرسانی و امداد ارائه خواهد شد و هیچگونه پذیرایی دیگری در این محل صورت نمیگیرد. سایر مواکب و خدمات رفاهی نیز در خارج از مصلی مستقر خواهند بود.
بر اساس گزارش سایت شهر، وی تصریح کرد: شهرداران مناطق مسئولیت مستقلی در حوزه مستندسازی خواهند داشت و این مأموریت بهطور مشخص به آنها واگذار شده است.