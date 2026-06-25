اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده نیازمند همکاری مستمر همه ارکان نظام سلامت

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، سومین جلسه پایش آمادگی ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مجری فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور معاون بهداشت و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مدیران ارشد وزارت بهداشت، نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی، مدیران استانی سازمان‌های بیمه‌گر و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولان محلی به‌ صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این نشست با قدردانی از همکاری‌های شکل‌گرفته میان وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ها در سطوح ملی و استانی تأکید کرد و گفت: اجرای موفق برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیازمند همکاری مستمر همه ارکان نظام سلامت است و دانشگاه‌ها باید تعاملات و جلسات مشترک خود را با سازمان‌های بیمه‌گر در استان‌ها به‌صورت منظم دنبال کنند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در جلسات مشترک اخیر میان دستگاه‌های مرتبط، افزود: امروز همکاری مؤثری میان وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت شکل گرفته و بسیاری از مسائل اجرایی و هماهنگی‌های مورد نیاز با رویکردی مشترک در حال پیگیری است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین تأکید کرد: تمامی بخش‌های وزارت بهداشت اعم از حوزه‌های بهداشت، درمان، توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات در کنار دانشگاه‌ها قرار دارند و آماده پاسخگویی و پشتیبانی از اجرای این برنامه ملی هستند.

طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز با اشاره به اهمیت مشارکت همه بخش‌ها در اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: این برنامه یکی از مهم‌ترین طرح‌های تحول‌آفرین نظام سلامت است و اجرای آن مستلزم همکاری فعال دانشگاه‌ها، مدیران استانی، سازمان‌های بیمه‌گر، فرمانداران، ائمه جمعه و سایر نهادهای تأثیرگذار در سطح استان‌هاست.

وی با بیان اینکه اجرای چنین برنامه‌ای به‌دلیل گستردگی و ماهیت اجتماعی آن نیازمند زمان، همراهی و فرهنگ‌سازی مستمر است، افزود: اطلاع‌رسانی دقیق، تبیین اهداف برنامه برای مردم و جلب مشارکت ذی‌نفعان مختلف از عوامل کلیدی موفقیت این طرح محسوب می‌شود و دانشگاه‌ها باید در این حوزه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

در ادامه جلسه، بابک فرخی ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در دانشگاه‌های مجری فاز دوم، گزارشی از روند آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی، آموزش نیروها، فرهنگ‌سازی، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه‌ها ارائه کرد و بر آمادگی این مراکز برای آغاز مرحله جدید اجرای برنامه تأکید کرد.

مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برنامه، از تکمیل فرآیندهای مرتبط با نوبت‌دهی، ارجاع الکترونیک و تبادل اطلاعات با سازمان‌های بیمه‌گر خبر داد و بر ضرورت تکمیل نقشه ارجاع و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مراکز درمانی طرف قرارداد تأکید کرد.

عسگری رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت نیز با تأکید بر اهمیت تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت، اظهار داشت: موفقیت برنامه زمانی محقق می‌شود که مردم آثار و مزایای آن را در فرآیند دریافت خدمات درمانی به‌صورت ملموس احساس کنند.

وی بر تسهیل نظام ارجاع، کاهش موانع اداری و ارائه خدمات روان و اثربخش به بیماران تأکید کرد.

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