وزش باد شدید به همراه گرد و خاک در ۱۱ استان کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، امروز در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی مناطق مازندران و گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعدوبرق گاهی وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

پنج‌شنبه (پنجم تیر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات مازندران و گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید ادامه خواهد داشت.

همچنین از جمعه تا یکشنبه (ششم تا هشتم تیر) در برخی مناطق شمال غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در پنج روز آینده در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان رشد ابر، گاهی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

امروز در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق؛ پنجشنبه در جنوب غرب، جنوب، مرکز و نیمه شرقی کشور؛ جمعه و شنبه در مرکز، شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

همچنین امروز و فردا با توجه به وزش باد شدید در کشور عراق، شرایط برای شکل‌گیری توده گرد و خاک و انتقال آن به مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور مهیاست که در این مناطق سبب کاهش کیفیت هوا و افزایش آلاینده‌های جوی خواهد شد.

در سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

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