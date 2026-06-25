وزش باد شدید به همراه گرد و خاک در ۱۱ استان کشور
سازمان هواشناسی کشور برای امروز چهارشنبه (چهارم تیرماه) رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی به همراه گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در ۱۱ استان پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، امروز در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی مناطق مازندران و گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعدوبرق گاهی وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.
پنجشنبه (پنجم تیر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات مازندران و گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید ادامه خواهد داشت.
همچنین از جمعه تا یکشنبه (ششم تا هشتم تیر) در برخی مناطق شمال غرب، استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین در پنج روز آینده در ساعتهای بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان رشد ابر، گاهی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.
امروز در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنههای جنوبی البرز، شرق و شمال شرق؛ پنجشنبه در جنوب غرب، جنوب، مرکز و نیمه شرقی کشور؛ جمعه و شنبه در مرکز، شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
همچنین امروز و فردا با توجه به وزش باد شدید در کشور عراق، شرایط برای شکلگیری توده گرد و خاک و انتقال آن به مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور مهیاست که در این مناطق سبب کاهش کیفیت هوا و افزایش آلایندههای جوی خواهد شد.
در سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.