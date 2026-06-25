به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر تردد در اکثر محورهای شمالی کشور روان بوده و هیچ گره ترافیکی قابل توجهی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و همچنین آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت روان و بدون مشکل در جریان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی اظهار کرد: در حال حاضر محورهای چالوس و فیروزکوه در محدوده ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و شرایط تردد در آن‌ها عادی گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل و مازندران خبر داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کرده و با توجه کامل به جلو رانندگی کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مورد نظر خود را از طریق سامانه‌ها و مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند تا سفری ایمن و بدون مخاطره داشته باشند.

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