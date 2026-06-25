خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور / مه‌گرفتگی در ارتفاعات چالوس و فیروزکوه

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور / مه‌گرفتگی در ارتفاعات چالوس و فیروزکوه
کد خبر : 1804159
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از روان بودن تردد در بیشتر محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون تنها در ارتفاعات محورهای چالوس و فیروزکوه مه‌گرفتگی گزارش شده است.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر تردد در اکثر محورهای شمالی کشور روان بوده و هیچ گره ترافیکی قابل توجهی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود. 

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و همچنین آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت روان و بدون مشکل در جریان است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی اظهار کرد: در حال حاضر محورهای چالوس و فیروزکوه در محدوده ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و شرایط تردد در آن‌ها عادی گزارش شده است. 

سرهنگ محبی همچنین از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل و مازندران خبر داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کرده و با توجه کامل به جلو رانندگی کنند. 

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مورد نظر خود را از طریق سامانه‌ها و مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند تا سفری ایمن و بدون مخاطره داشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی