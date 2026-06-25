جزییات ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان پیام نور اعلام شد
دانشگاه پیام نور اعلام کرد: ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان این دانشگاه از ۱۳ تیر آغاز میشود و به مدت ۵ روز ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۵ دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۱۳ تیر آغاز میشود و تا ۱۸ تیر ادامه دارد.
کلاسهای ترم تابستان دانشجویان پیام نور به صورت غیرحضوری و مجازی و امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزار میشود.
بر این اساس دانشجویان پیام نور همانند نیم سالهای قبل برای ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان پیام نور باید با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg. pnunews. com برای به ثبت نام و انتخاب واحد خود اقدام کنند.
دروسی که در ترم تابستان برای دانشجویان پیام نور ارائه میشود شامل همه دروس عمومی و برخی از دروس تخصصی است که بیشتر آنها مربوط به ترمهای بالا است. همچنین دروس تخصصی ارائه شده در هر رشته متفاوت خواهد بود؛ برخی رشتهها بیشتر و برخی کمتر است.
سقف مجاز انتخاب واحد ترم تابستان پیام نور مطابق با آییننامه جدید در این نیمسال ۹ واحد است.
زمانبندی کلاسهای ترم تابستان دانشجویان پیام نور از ۲۰ تیر تا ۵ شهریور است و کلیه دروس ارائه شده در ترم تابستان بجز تربیت بدنی به صورت مجازی و کلیه دروس دارای نمره میانترم هستند.
ترم تابستانی دانشجویان پیام نور حذف و اضافه ندارد، ضمن اینکه شهریه ثابت تابستان نصف و شهریه متغیر به صورت کامل گرفته میشود.
مهلت ثبت نمره میانترم کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان پیام نور از تاریخ ۸ مرداد تا ۱۰ شهریور و مهلت ثبت درخواست تغییر محل آزمون ترم تابستان پیام نور از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور تعیین شده است.
همچنین کارت ورود به جلسه دانشجویان پیام نور در ترم تابستانی از ۱۰ شهریور فعال میشود. امتحانات نیز از ۱۴ شهریور آغاز میشود و تا ۲۱ شهریور ماه ادامه دارد.
امکان انتخاب واحد دانشجویان سایر دانشگاهها همانند سالهای گذشته در دانشگاه پیام نور برای ترم تابستان وجود دارد.
این دسته از دانشجویان برای انتخاب واحد ترم تابستان در دانشگاه پیام نور ابتدا باید نامه درخواست مهمان ترم تابستان خود را از دانشگاه مبدا به دانشگاه پیام نور ارائه دهند.