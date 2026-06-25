به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازن روی عدد ۱۱۶ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت. میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ۸۹ ازن و در شرایط قابل‌قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت، ۱۲ روز در وضعیت «پاک»، ۸۲ روز در وضعیت «قابل قبول» و ۲ روز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشته است.

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