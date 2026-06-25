کیفیت «قابلقبول» هوا در پایتخت
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۴ تیر) در شرایط «قابلقبول» است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازن روی عدد ۱۱۶ و در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار داشت. میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده شاخص ۸۹ ازن و در شرایط قابلقبول است.
از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت، ۱۲ روز در وضعیت «پاک»، ۸۲ روز در وضعیت «قابل قبول» و ۲ روز در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار داشته است.