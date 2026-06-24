پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی
پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام به شرح زیر است:
«تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است؛ حماسهای بیبدیل که گواهی میدهد مردان راه حق جز خدا نمیبینند و با اقتدا به ولیّ خدا، مسیر شهادت و رستگاری را برمیگزینند.
مکتب امام حسین (ع)، مکتبی جریانساز است که از محرم سال 61 هجری قمری آغاز شد و تا امروز در کالبد تاریخ و وجدان آزادگان جهان جاری و ساری است.
پیروان این مکتب، ادامهدهندگان راه سرخ عاشورا و پرچمداران مبارزه با ظلم، استکبار و بیعدالتی در هر عصر و زمان هستند.
ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) امسال در حالی فرا میرسد که ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی در سوگ شهادت قائد امت و پیشوای آزادیخواهان جهان شهید حضرت آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای (قدسسره) و جمعی از فرزندان عزیز خود در جنگ تحمیلی رمضان به عزا نشسته است.
مردان و زنانی که با نثار جان خویش، از عزت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع کردند و نام خود را در دفتر زرین مجاهدان راه حق جاودانه ساختند.
بیتردید این شهیدان سرافراز، تربیتیافتگان مکتب حسینی و وارثان فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت بودند که خون پاک آنان، درخت مقاومت و بیداری را آبیاری نمود. تاریخ گواه خواهد بود که شهادت آنان نه پایان یک راه بلکه آغاز فصلی نو از آگاهی، انسجام و ایستادگی ملتها در برابر ظلم و تجاوز است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش را محضر خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و عموم مردم تسلیت عرض مینماید و از درگاه خداوند متعال عزت و سربلندی ملت شریف ایران را در سایه تعالیم نورانی مکتب عاشورا مسئلت دارد.»