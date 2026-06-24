گردوخاک و بارش پراکنده در انتظار تهران/ کاهش نسبی دمای پایتخت
اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد و گرد و خاک و بارش پراکنده برای استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
روز جمعه در بعضی ساعتها وزش باد شدید، در پارهای نقاط به ویژه نیمه جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد خیلی شدید با گرد و خاک پیشبینی میشود.
تا روز جمعه در ارتفاعات استان گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.
روز پنجشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا ۴ تیر صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۵ و ۲۳ درجه سانتیگراد و پس فردا ۵ تیر صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.