گردوخاک و بارش پراکنده در انتظار تهران/ کاهش نسبی دمای پایتخت

روز جمعه در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، در پاره‌ای نقاط به ویژه نیمه جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد خیلی شدید با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

تا روز جمعه در ارتفاعات استان گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

روز پنجشنبه کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا ۴ تیر صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۵ و ۲۳ درجه سانتیگراد و پس فردا ۵ تیر صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.