«راضیه عالیشوندی» رئیس حوزه ریاست و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح اقدامات این جمعیت برای تقویت زیرساخت‌های امدادی پس از جنگ رمضان گفت: توسعه توان پاسخگویی عملیاتی و ارتقای آمادگی جمعیت برای مواجهه با حوادث و بحران‌های بزرگ، از اولویت‌های راهبردی جمعیت هلال‌احمر به شمار می‌رود و در همین راستا برنامه جامعی برای نوسازی ناوگان امدادی و تجهیز پایگاه‌های عملیاتی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در چارچوب این برنامه، تفاهم‌نامه خرید ۲۱ فروند بالگرد امدادی به امضای طرفین رسیده و به منظور آغاز فرآیند اجرایی آن، قرارداد خرید ۴ فروند بالگرد امدادی مدل Mil-171E نیز منعقد شده است. این بالگردها با قابلیت انجام عملیات امداد و نجات، انتقال مصدومان، پشتیبانی لجستیکی و امدادرسانی در مناطق صعب‌العبور، نقش مؤثری در ارتقای ظرفیت پاسخگویی هوایی جمعیت خواهند داشت.

عالیشوندی با بیان اینکه توسعه توان امدادی تنها محدود به ناوگان هوایی نیست، تصریح کرد: همزمان با اجرای برنامه نوسازی بالگردهای امدادی، فرآیند تأمین تجهیزات تخصصی، خودروهای عملیاتی و زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز نیز با جدیت دنبال شده است تا زنجیره امدادرسانی در تمامی سطوح تقویت شود.

رئیس حوزه ریاست و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این مرحله، ۲۰۰ دستگاه خودروی امدادی تویوتا هایلوکس، ۲۵ دستگاه آمبولانس، ۹۵۰ دستگاه موتور امدادی، ۲۰۰ دستگاه دوربین ثبت وقایع، ۱۴۰ دستگاه پلاسماکاتر، یک‌هزار دستگاه سامانه ارتباطی POC و همراه امدادگر، ۲۰ هزار ست تجهیزات حفاظت فردی، ۳۰ دستگاه انواع مینی‌بیل و لودر، ۲۰۰ دستگاه انواع جرثقیل و تیفور، ۲۸ دستگاه خودروی یخچالی ویژه حمل دارو، ۵۰۰ ست تجهیزات تخصصی امدادگران، ۳۰۰ ست فرز شارژی و ۲۰۰ دستگاه پیکور و تجهیزات تخریب بتن به ظرفیت‌های عملیاتی جمعیت افزوده شده است.

وی تأکید کرد: این تجهیزات متناسب با نیازهای عملیاتی امدادگران در حوادث طبیعی، زلزله، سیل، سوانح جاده‌ای، عملیات آواربرداری، پشتیبانی لجستیکی و امدادرسانی در شرایط اضطراری تأمین شده و می‌تواند سرعت، دقت و اثربخشی عملیات امدادی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه ناوگان هوایی، خودروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های لجستیکی، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای حفظ جان انسان‌ها و ارتقای تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌هاست. این اقدامات، جمعیت هلال‌احمر را در مسیر ایفای هرچه مؤثرتر مأموریت‌های بشردوستانه و امدادی خود قرار خواهد داد.

رئیس حوزه ریاست و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این ظرفیت‌های جدید و هم‌افزایی تمامی بخش‌های جمعیت، خدمات امدادی و بشردوستانه با سرعت، کیفیت و اثربخشی بیشتری به مردم شریف ایران ارائه شود و آمادگی ملی برای مواجهه با بحران‌ها بیش از پیش ارتقا یابد.

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