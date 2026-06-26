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در گفت‌و‌گو با ایلنا عنوان شد؛

جزئیات تجهیزات جدید هلال‌احمر پس از جنگ؛ از خرید ۲۱ بالگرد تا تحویل صدها خودروی عملیاتی

جزئیات تجهیزات جدید هلال‌احمر پس از جنگ؛ از خرید ۲۱ بالگرد تا تحویل صدها خودروی عملیاتی
کد خبر : 1803931
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‎رئیس حوزه ریاست و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر در تشریح برنامه‌های این جمعیت برای تقویت زیرساخت‌های امدادی پس از جنگ رمضان، از خرید ۲۱ فروند بالگرد و صدها دستگاه خودرو و تجهیزات جدید برای پایگاه‌های عملیاتی خبر داد.

«راضیه عالیشوندی» رئیس حوزه ریاست و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح اقدامات این جمعیت برای تقویت زیرساخت‌های امدادی پس از جنگ رمضان گفت: توسعه توان پاسخگویی عملیاتی و ارتقای آمادگی جمعیت برای مواجهه با حوادث و بحران‌های بزرگ، از اولویت‌های راهبردی جمعیت هلال‌احمر به شمار می‌رود و در همین راستا برنامه جامعی برای نوسازی ناوگان امدادی و تجهیز پایگاه‌های عملیاتی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است. 

وی افزود: در چارچوب این برنامه، تفاهم‌نامه خرید ۲۱ فروند بالگرد امدادی به امضای طرفین رسیده و به منظور آغاز فرآیند اجرایی آن، قرارداد خرید ۴ فروند بالگرد امدادی مدل Mil-171E نیز منعقد شده است. این بالگردها با قابلیت انجام عملیات امداد و نجات، انتقال مصدومان، پشتیبانی لجستیکی و امدادرسانی در مناطق صعب‌العبور، نقش مؤثری در ارتقای ظرفیت پاسخگویی هوایی جمعیت خواهند داشت. 

عالیشوندی با بیان اینکه توسعه توان امدادی تنها محدود به ناوگان هوایی نیست، تصریح کرد: همزمان با اجرای برنامه نوسازی بالگردهای امدادی، فرآیند تأمین تجهیزات تخصصی، خودروهای عملیاتی و زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز نیز با جدیت دنبال شده است تا زنجیره امدادرسانی در تمامی سطوح تقویت شود. 

رئیس حوزه ریاست و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این مرحله، ۲۰۰ دستگاه خودروی امدادی تویوتا هایلوکس، ۲۵ دستگاه آمبولانس، ۹۵۰ دستگاه موتور امدادی، ۲۰۰ دستگاه دوربین ثبت وقایع، ۱۴۰ دستگاه پلاسماکاتر، یک‌هزار دستگاه سامانه ارتباطی POC و همراه امدادگر، ۲۰ هزار ست تجهیزات حفاظت فردی، ۳۰ دستگاه انواع مینی‌بیل و لودر، ۲۰۰ دستگاه انواع جرثقیل و تیفور، ۲۸ دستگاه خودروی یخچالی ویژه حمل دارو، ۵۰۰ ست تجهیزات تخصصی امدادگران، ۳۰۰ ست فرز شارژی و ۲۰۰ دستگاه پیکور و تجهیزات تخریب بتن به ظرفیت‌های عملیاتی جمعیت افزوده شده است. 

وی تأکید کرد: این تجهیزات متناسب با نیازهای عملیاتی امدادگران در حوادث طبیعی، زلزله، سیل، سوانح جاده‌ای، عملیات آواربرداری، پشتیبانی لجستیکی و امدادرسانی در شرایط اضطراری تأمین شده و می‌تواند سرعت، دقت و اثربخشی عملیات امدادی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 

عالیشوندی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه ناوگان هوایی، خودروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های لجستیکی، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای حفظ جان انسان‌ها و ارتقای تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌هاست. این اقدامات، جمعیت هلال‌احمر را در مسیر ایفای هرچه مؤثرتر مأموریت‌های بشردوستانه و امدادی خود قرار خواهد داد. 

رئیس حوزه ریاست و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این ظرفیت‌های جدید و هم‌افزایی تمامی بخش‌های جمعیت، خدمات امدادی و بشردوستانه با سرعت، کیفیت و اثربخشی بیشتری به مردم شریف ایران ارائه شود و آمادگی ملی برای مواجهه با بحران‌ها بیش از پیش ارتقا یابد.

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