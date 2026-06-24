استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلالاحمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، از آمادهباش گسترده نیروها و تجهیزات امدادی این جمعیت در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی در تشریح این خبر اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات امدادی به عزاداران حسینی در سراسر کشور، یکهزار و ۲۴۳ تیم عملیاتی شامل ۴۰۲ شعبه، ۴۰ تیم واکنش سریع، ۵۰۷ پایگاه ثابت و ۲۹۴ پست امدادی در مسیرهای تردد و محل برگزاری مراسم عزاداری سازماندهی و مستقر شدهاند.
کبادی افزود: در این طرح، یکهزار و ۶۷۹ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۵۸۹ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۶۴ دستگاه موتورلانس، ۲۱۹ دستگاه خودروی نجات، ۱۳ دستگاه خودروی ارتباطات، ۴۸۲ دستگاه خودروی کمکدار و ۳۰۹ دستگاه سایر خودروهای عملیاتی به کارگیری شده است.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر ادامه داد: همچنین ۳ فروند بالگرد امدادی و ۶ هزار و ۳۰۴ نیروی عملیاتی در سراسر کشور در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی لازم را به عزاداران ارائه کنند.
وی تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی و لجستیکی خود، در کنار مردم و عزاداران حسینی حضور دارد و تلاش میکند خدمات امدادی را با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه دهد.
محمدحسین کبادی، با اشاره به نقش مرکز عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداع گفت: در طول اجرای طرح تاسوعا و عاشورای حسینی، مرکز EOC بهصورت شبانهروزی مسئول پایش، هدایت، هماهنگی و پشتیبانی عملیات امدادی در سراسر کشور است و تمامیگزارشها، درخواستها و مأموریتهای امدادی از طریق این مرکز رصد و مدیریت میشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ وی افزود: این مرکز با بهرهگیری از سامانههای ارتباطی و پایش مستمر وضعیت استانها، نقش محوری در مدیریت حوادث احتمالی و اعزام بهموقع تیمهای امدادی و تجهیزات مورد نیاز ایفا میکند.